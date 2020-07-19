На Тернопольщине конфисковали алкогольного суррогата на 6,5 млн грн

Сотрудники Главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) в Тернопольской области пресекли противоправную деятельность по реализации контрафактных подакцизных товаров.

Как сообщает пресс-центр ГФС, в ходе расследования уголовного производства был перекрыт канал поступления на территорию области алкогольных напитков с поддельными марками акцизного налога.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий, в одном из сел Тернопольщины, в хозяйственных постройках бывшего сельхозпредприятия были установлены места накопления фальсификата.

По результатам проведенных обысков обнаружено и изъято 60,5 тысяч бутылок незаконно изготовленной алкогольной продукции.

В настоящее время решается вопрос о наложении на удаленный фальсификат ареста продукции.

Сейчас принимаются меры по установлению круга лиц, причастных к незаконной деятельности с целью привлечения их к ответственности.

Напомним, в апреле Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора блокировала финансирование терроризма путем масштабного изготовления и реализации алкогольной продукции.

Группа злоумышленников организовала подпольное производство алкоголя в Киевской и Ровенской областях.