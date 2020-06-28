На украинский автомобильный рынок зашел новый минивэн Opel (ФОТО)

Официальные дилеры Opel начали прием предварительных заказов на минивэн бизнес-класса Zafira Life, сообщает издание "Автоновости Украины".

В Аutoua.net отмечают, что на украинском рынке аналог Citroen SpaceTourer, Peugeot Traveller и Toyota ProAce Verso стоит от 1,038 млн грн.

На выбор предложены два варианта комплектации и длины кузова, 7- или 8-местный салон, два двигателя и две коробки передач. Также можно заказать "офис на колесах".

Открывает гамму версия Opel Zafira Life L1 длиной 4,9 метра. Диаметр разворота такого минивэна — 11,3 м. Версия Opel Zafira Life L2 — на 350 мм длиннее.

Читайте также: Uber запустил в Киеве отдельный сервис c минивэнами

Остальные габариты одинаковы: ширина — 1 920 мм, колесная база — 3 275 мм. В высоту минивэн не достигает 2 метров.

На украинском рынке Zafira Life доступен с двумя 2.0-литровыми "дизелями" BlueHDI, соответствующими норам EURO 6.2. Меньший агрегат — 150 лошадиных сил и 370 Нм — сочетается с 6-ступенчатой механической коробкой передач, больший — 180 лошадиных сил и 400 Нм — с 8-ступенчатым "автоматом".

Независимо от двигателя, максимальная скорость минивэна составляет 170 км/ч. Комбинированный расход топлива — 5.5-5.8 л/100 км.

Все версии Opel Zafira Life укомплектованы передним приводом и системой AMVAC: поддержание высоты кузова вне зависимости от нагрузки.

Салон доступен в 7- или 8-местной конфигурации. В зависимости от исполнения, во втором и третьем ряду могут быть установлены отдельные сидения со складывающимися спинками или диван с продольной регулировкой.

На выбор предложены три комплектации: Life, Enjoy и Business Innovation. Более дорогие версии отличаются расширенным списком оснащения.

Так комплектация Enjoy предполагает: круиз-контроль, 2-зонный климат-контроль спереди, отдельный кондиционер для задней части салона, правые и левые боковые сдвижные двери, камеру заднего вида, боковые солнцезащитные шторки, мультимедийную систему с 7-дюймовым сенсорным дисплеем и поддержкой Apple CarPlay или Android Auto, тканевую обивку сидений, 3-местные диваны второго и третьего ряда.

Комплектация Business Innovation добавляет к этому: проекционный дисплей типа "Head-Up", дополнительную тонировку боковых и задних окон, бесключевой доступ и сенсорное открывание боковых дверей с электроприводом, кожаную отделку сидений, два раздельных VIP-кресла, раскладной столик в салоне, HiFi-аудиосистему и 17-дюймовые легкосплавные колесные диски.

Напомним, в апреле совместное предприятие SAIC Volkswagen представило минивэн Viloran — самый большой автомобиль, разработанный на платформе MQB.