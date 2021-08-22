"Нафтогаз" и RWE договорились о сотрудничестве в сфере производства зеленого водорода

Группа "Нафтогаз" и немецкий газовый трейдер RWE Supply&Trading подписали меморандум о взаимопонимании. Об этом на брифинге сообщил председатель правления "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Сегодня мы объявили о том что мы подписали меморандум с энергетическим концерном RWE с Германии. Этот меморандум был подписан в контексте визита Меркель в Киев в продолжение дискуссии или даже на выполнение договорённостей, которых достигли во время визита Президента Украины Зеленского в Берлин. Этот меморандум касается сотрудничества в сфере водородной экономики. "Нафтогаз" видит большие перспективы в этой сфере. В частности это касается как производства, зеленого водорода, а также сохранения и потребления водорода... Также мы видим перспективу в экспорте зеленого водорода в Германию. ", — сказал Витренко.

По его словам, в настоящее время "Нафтогаз" рассматривает три варианта транспортировки зеленого водорода в Германию: в смеси с природным газом, в чистом виде либо же в виде зеленого аммиака суднами газовозами. При этом последний вариант предправления "Нафтогаза" отметил как наиболее оптимальный.

Витренко также отметил, что зеленый аммиак будет производится на существующих мощностях. При этом он добавил, что технические возможности этого с руководством ОПЗ и главой Одесской ОГА во время своего визита в регион.

"Мы не видим никаких проблем, чтобы произвести аммиак из водорода, загрузить его в газовоз и отправить в Германию", — отметил Витренко.

Он добавил, что в Германии созданы условия для продажи зеленого аммиака по более высоким ценам чем обычный аммиак.

При этом Витренко отметил, что в настоящее время проблема не столько в производстве аммиака, сколько в производстве возобновляемых источников энергии и "Нафтогаз" рассматривает строительство оффшорных ветровых электростанций и строительство электролизеров для производства водорода.

По его словам, на изучение этого вопроса и разработки технико-экономического обоснования может уйти несколько месяцев, а реализация вопрос нескольких лет.

Также Витренко отметил, что вопрос транзита через Украину и сотрудничества в сфере водородной энергетике это два разных вопроса. С одной стороны Украина должна готовиться к будущем и развивать зеленую энергетику и с другой развивать транзит, как сейчас, так и после 2024 года.

"Не нужно считать, что болтовней о зеленом водороде кто-то хочет избежать серьезного разговора о сохранении транзита через Украину", — добавил Витренко.

Отметим, что на сегодняшний день у "Нафтогаза" есть две солнечные электростанции в Житомирской и Харьковской областях совокупной мощностью 34 МВт.

Напомним, 19 августа Правительство Германии назначило Георга Вальдерзее уполномоченным по вопросам транзита газа Украиной.