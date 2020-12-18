"Нафтогаз" покупает компанию, созданную для разработки Юзовской площади

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" стала полноценным собственником ООО "Надра Юзовская", владеющего специальным разрешением на разработку Юзовского месторождения сланцевого газа до 2063 года. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Государственной службы геологии и недр Роман Опимах.

"Положено начало разблокированию реализации соглашения о распределении углеводородов на Юзовской площади, которое находилась в статусе самой "спящей" лицензии десятилетия, площадью более 7,5 тысячи квадратных километров. С сегодняшнего дня группа НАК "Нафтогаз Украины" получает право на вхождение в проект в качестве полноценного собственника ООО "Надра Юзовская", являющегося стороной-инвестором по соглашению", — написал он.

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Как подчеркнул Опимах, со времени выхода из проекта компании Shell в 2015 году, "происходило много разных событий, в результате которых ни нового куба газа добыто не было". Теперь же, по убеждению чиновника, долгожданная перезагрузка проекта начнет приносить стране пользу.

Напомним, в январе 2013 года Shell и "Надра Юзовская" подписали соглашение о разделе продукции на поиск, разведку и добычу углеводородов на Юзовском участке. В конце 2014 года в Shell заявили, что достичь желаемого прогресса в разведке участка не удалось из-за боевых действий на Донбассе, а в сентябре 2015 года компания окончательно вышла из СРП.

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В июле 2016 года нидерландская компания Yuzgaz B.V. стала победителем конкурса по привлечению инвестора для реализации СРП в пределах Юзовского участка. В декабре 2018 года Кабинет министров одобрил передачу 90% прав и обязанностей ООО "Надра Юзовская" по этому СРП в пользу Yuzgaz с инвестором-оператором проекта в лице словацкой Nafta a.s.

В декабре 2019 года Опимах сообщил, что Nafta a.s., принадлежащая холдингу EPH Group, отказалась от участия в проекте, однако позднее EPH заявил о сохранении интереса к разработке участка.

В октябре 2020 года глава "Нафтогаза" Андрей Коболев сообщил, что группа НАКа готова начать бурение на Юзовском участке через полгода после подписания договора с Кабинетом министров на его разработку.

13 декабря Антимонопольный комитет сообщил, что "Нафтогаз" покупает долю в более 50% в уставном капитале ООО "Надра Юзовская", начав рассмотрение дела о концентрации.

16 декабря Кабинет министров согласовал покупку "Нафтогазом" 100% акций "Надра Юзовская" у НАК "Надра Украины" (99%) и ее дочерней компании "Укрнаукагеоцентр" (1%). Переход прав на "Надра Юзовская" к "Нафтогазу" произойдет после подписания акта приема-передачи и после разрешения АМКУ.

Юзовский участок площадью 7886 квадратных километров расположен в Днепровско-Донецком нефтегазоносном бассейне на территории Донецкой и Харьковской областей. По оценкам "Надр Украины", потенциал Юзовской площади превышает 3 трлн кубометров условного топлива, а базовый сценарий ее разработки предполагает выход на ежегодную добычу в 10 млрд куб. м, оптимистический — в 20 млрд куб. м.