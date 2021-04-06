Налоговики грозят проверками бизнесу, наторговывающему через РРО менее 5 тысяч грн в месяц

Налоговики грозятся прийти с проверкой к тому бизнесу, кто наторговывает через регистраторы расчетных операций менее 5 тысяч грн в месяц. Соответствующее уведомление житомирским предпринимателям начало приходить от местной налоговой, пишет UBR.

В нем отмечается, что в случае получения доходов от операций с применением РРО в сумме менее 5 тысяч грн Главное управление Государственной налоговой службы в Житомирской области рекомендует предпринимателям увеличить объем таких операций и предупреждает, что в случае дальнейшей минимизации количества операций и суммы доходов будут применяться меры налогового контроля.

При этом на сайте ведомства еще 19 марта появилось подобное сообщение, но с несколько иной формулировкой.

"Обращаем внимание, что в случае наличия оснований для проведения фактических проверок в первую очередь осуществляются проверки субъектов хозяйствования, объем доходов которых от осуществления операций с применением регистраторов расчетных операций менее 5 тысяч грн в месяц", — заявили в налоговой.

В то же время, согласно статье 80 Налогового кодекса, фактические, то есть без предупреждения, проверки могут проводиться, если по результатам проверок других налогоплательщиков выявлены факты, свидетельствующие о возможных нарушениях налогоплательщиком законодательства; при наличии информации от госорганов о возможных нарушениях налогоплательщиком законодательства; при непредоставлении в установленный срок отчетности об использовании РРО или предоставлении отчетов с нулевыми показателями; а также в случае письменного обращения покупателя (потребителя).

Как прокомментировал изданию управляющий партнер юридической компании "Наказ" Филипп Орлов, в законодательстве нет информации о предельных суммах доходов от осуществления операций с использованием РРО, которые могут привести к проверке, поэтому одно только это условие не может стать причиной для проверки.

По словам юриста, предпринимателям можно и нужно игнорировать любые необоснованные законом сообщения налоговой, а сотрудникам ведомства — "учиться работать в рамках правового поля".

Более того, что статья 42 Налогового кодекса устанавливает, что документооборот между налогоплательщиком и контролирующим органом происходит либо путем отправки бумажных писем через почтовый сервис на налоговый адрес плательщика налогов, либо путем электронных документов через электронный кабинет плательщика налогов.

Как отмечает, в свою очередь, адвокат, руководитель практики налогов и споров Legal House Дмитрий Кулик, такие письма, направленные на электронную почту, являются не чем иным, как просто информацией.

Во-вторых, добавляет он, эти письма никоим образом не аргументированы и не регламентированы. По словам адвоката, если у контролирующего органа есть сомнения относительно того, минимизирует плательщик налогов доходы или нет, он может обратиться к нему с запросом в порядке статьи 73 Налогового кодекса с целью получения от него пояснений.

"Получение таких писем может свидетельствовать о возможной фактической проверке. Ведь любая информация, которая обрабатывается контролирующим органом, становится налоговой информацией, которую наши контролирующие органы очень любят использовать как основание для проверок. Другой момент — стоит ли допускать налоговую к проверке? Это вопрос открытый. Здесь каждый сам для себя принимает решение, как реагировать", — отметил Кулик.

Вместе с тем, добавляет юрист, декларирование таких низких доходов действительно может свидетельствовать об их минимизации, однако доказывать ее необходимо правовыми методами, а не путем рассылки электронных писем сомнительной законности.