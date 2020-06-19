Навигатор COVID-19 помогает руководителю оценить влияние пандемии на бизнес компании

Специальный диджитал-инструмент — навигатор COVID-19 для оценки влияния пандемии на бизнес и готовность компании реагировать на кризис разработала команда PwC.

Как отмечают разработчики, общение с руководителями компаний показало, что проблемы, с которыми они сталкиваются во время кризиса, часто подобны. Это подтверждает и прошлый опыт: когда во время вспышек Ebola и SARS PwC помогала компаниям реагировать и адаптироваться, то обнаружила типичные проблемы, встающие перед руководителями в кризисы. Кроме того, в ходе исследования PwC Global Crisis Survey были собраны данные о том, какие антикризисные меры работают, а какие нет.

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Навигатор COVID-19 является бесплатным и доступен на украинском языке.

Он состоит из трех секций вопросов, которые помогут понять, что было сделано компаний для ответов на угрозу COVID-19. Оценить можно такие направления, как кризис менеджмент, персонал, операционная деятельность и цепочка поставок, финансы и ликвидность, налоги и торговая деятельность, стратегия и бренд.

Что получает руководитель:

Уровень текущего ответа на COVID-19

Информацию и рекомендации о сферах, на которых нужно сфокусироваться

Возможность задать вопросы и ресурсы для дополнительной информации

Начать использовать новигатор и пройти диагностику

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