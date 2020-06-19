Устойчивое развитие 1 час назад

Навигатор COVID-19 помогает руководителю оценить влияние пандемии на бизнес компании

PwC cоздала навигатор COVID-19, который дает руководителям возможность оценить потенциальное воздействие на бизнес и проверить готовность к реагированию

Фото с сайта strategy-business.com Фото с сайта strategy-business.com
Фото с сайта strategy-business.com

Специальный диджитал-инструмент — навигатор COVID-19 для оценки влияния пандемии на бизнес и готовность компании реагировать на кризис разработала команда PwC.

Как отмечают разработчики, общение с руководителями компаний показало, что проблемы, с которыми они сталкиваются во время кризиса, часто подобны. Это подтверждает и прошлый опыт: когда во время вспышек Ebola и SARS PwC помогала компаниям реагировать и адаптироваться, то обнаружила типичные проблемы, встающие перед руководителями в кризисы. Кроме того, в ходе исследования PwC Global Crisis Survey были собраны данные о том, какие антикризисные меры работают, а какие нет.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Навигатор COVID-19 является бесплатным и доступен на украинском языке.

Он состоит из трех секций вопросов, которые помогут понять, что было сделано компаний для ответов на угрозу COVID-19. Оценить можно такие направления, как кризис менеджмент, персонал, операционная деятельность и цепочка поставок, финансы и ликвидность, налоги и торговая деятельность, стратегия и бренд.

Что получает руководитель:

  • Уровень текущего ответа на COVID-19
  • Информацию и рекомендации о сферах, на которых нужно сфокусироваться
  • Возможность задать вопросы и ресурсы для дополнительной информации

Начать использовать новигатор и пройти диагностику 

Ранее Delo.ua сообщало, что бесплатные консультации для предпринимателей запустил Офис развития малого и среднего предпринимательства совместно с региональными и местными властями,. Пилотный проект "Информационные пункты предпринимателя" (ИПП) работает в четырех областях — Запорожской, Черкасской, Черниговской и Тернопольской.

АВТОР:

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

МСБ vs коронакризис: бизнес-лайфхаки от основателя Questoria.ua и владелицы LiveHereHotel
МСБ vs коронакризис: бизнес-лайфхаки от основателя Questoria.ua и владелицы LiveHereHotel
МСБ vs коронакризис: как ведут бизнес в карантин RITO, Ogoshka Digital и Bodler
МСБ vs коронакризис: как ведут бизнес в карантин RITO, Ogoshka Digital и Bodler
МСБ vs коронакризис: где сокращать, а куда инвестировать — опыт Finmap и "Логистик Центр"
МСБ vs коронакризис: где сокращать, а куда инвестировать — опыт Finmap и "Логистик Центр"
Загрузка...
Новое видео
МСБ vs коронакризис: Тарас Мороз (Молоко від фермера) и Юрий Прус (AFA) о решениях для бизнеса

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Зеленский назвал условия, при которых Авакова могут отправить в отставку

  3. Украина установила новый антирекорд по заболеваемости COVID-19

  4. В Минздраве назвали поведение украинцев "карантинной анархией"

  5. НБУ меняет индекс стоимости денег на межбанковском рынке

Загрузка...