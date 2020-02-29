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АПК 1 час назад

Названы главные страны-импортеры рыбы в Украину

Импорт рыбы в нашу страну вырос на 18,5%

Названы главные страны-импортеры рыбы в Украину Названы главные страны-импортеры рыбы в Украину
Фото: Одиссей

В 2019 году импорт рыбы, рыбной продукции и других водных биоресурсов в Украину составил 399,1 тысячу тонн на общую сумму 753,2 млн долларов, что на 18,5% больше чем в 2018 году. Об этом сообщили в пресс-службе Госрыбагенства.

Главными импортерами рыбы для Украины являются Норвегия (80 тысяч тонн на 205,4 млн долларов), Исландия (60,7 тысяч тонн на 93,5 млн долларов), Эстония (39,6 тысяч тонн на 16,8 млн долларов), США (30,7 тысяч тонн на 67,6 млн долларов) и Канада (20,6 тысяч тонн на 39,4 млн долларов).

Также поставки импортной рыбопродукции в больших объемах в Украину осуществляются из Латвии, Испании, Китая и Великобритании.

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Около 80-90% объема импорта приходится на виды рыб, к которым Украина не имеет доступа, и добываются исключительно в морских экономических зонах других государств.

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Напомним, за 11 месяцев 2019 года рыбоохранные патрули осуществили 12 тысяч 912 рыбоохранных рейдов в Украине, в ходе которых выявлено 439 тысяч 556 нарушений. Из разоблаченных преступлений почти треть (29%) являются грубыми (121 тысяча 729). Наибольшее количество нарушений выявлено Черкасским, Днепропетровским, Полтавским, Одесским, Киевским рыбными патрулями, а также Азовским бассейновым управлением.

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