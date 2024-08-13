НБУ анулював ліцензію на здійснення валютних операцій мережі валютних обмінників

12 серпня 2024 року Національний банк України ухвалив рішення анулювати ліцензію ТОВ "Фінансова компанія "Артем" (ЄДРПОУ 40428605) на здійснення валютних операцій у частині торгівлі валютою.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

"Національний банк України відкликав (анулював) у Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Артем" (ЄДРПОУ 40428605) ліцензію на здійснення валютних операцій у частині торгівлі валютними цінностями в готівковій формі", - йдеться в повідомленні.

Це рішення було прийнято через виявлення недостовірної інформації в документах, які компанія подавала разом із заявою на отримання ліцензії.

Відповідне рішення було ухвалено Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг Національного банку України. Воно набуває чинності 13 серпня 2024 року.

За даними реєстру пунктів обміну іноземної валюти НБУ, фінансова компанія "Артем" мала 314 обмінників.

ТОВ "Фінансова компанія "Артем" з реєстрацією у Дніпрі засноване у квітні 2016 року. Власниками є Юлія Ломова (99,05%) та Георгій Тюрін (0,9524%). Компанія зареєстрована у 2016 році у Дніпрі. Її статутний капітал – 21 млн грн.

Нагадаємо, Національний банк анулював ліцензію одеського ТОВ "Фінод", яке займається обміном валют. Компанія мала понад 400 обмінників у 16 областях України.