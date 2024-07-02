НБУ анулював ліцензії семи небанківським фінансовим установам

Національний банк України анулював семи небанківським фінансовим установам ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг та виключив їх з Державного реєстру фінансових установ. Ще семи – змінив обсяг ліцензії на діяльність фінансової компанії.

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Про це повідомила пресслужба регулятора.

Зазначається, що на підставі власних заяв анульовано ліцензії наступним компаніям:

ПТ "Ломбард-Онлайн" Паремська і Компанія" (ЄДРПОУ 43595943) – на діяльність ломбарду з правом здійснювати діяльність з надання такої фінансової послуги, як надання коштів та банківських металів у кредит у вигляді ломбардних кредитів;

ТОВ "ФК "Паріс" (ЄДРПОУ 38962392) – на діяльність фінансової компанії з правом здійснювати діяльність з надання такої фінансової послуги, як факторинг;

ТОВ "ФК Актинія" (ЄДРПОУ 38982442) – на діяльність фінансової компанії з правом здійснювати діяльність з надання такої фінансової послуги. як фінансовий лізинг;

ТОВ "Рада Інвест" (ЄДРПОУ 39199667) – на діяльність фінансової компанії з правом здійснювати діяльність з надання такої фінансової послуги, як фінансовий лізинг;

ТОВ "Маркс.Капітал" (ЄДРПОУ 37686922) – на діяльність фінансової компанії з правом здійснювати діяльність з надання таких фінансових послуг, як надання коштів та банківських металів у кредит, фінансовий лізинг, факторинг;

ТОВ "Дебт Форс" (код за ЄДРПОУ 43577608) – на діяльність фінансової компанії з правом здійснювати діяльність з надання таких фінансових послуг, як надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг.

Згідно з повідомленням НБУ, відповідно до пункту 826 глави 76 розділу ХІІ Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.12.2023 № 199, вищезазначені компанії виключено з Державного реєстру фінансових установ у зв’язку з анулюванням ліцензій на вид діяльності з надання фінансових послуг.

Також Національний банк анулював ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки та виключив Кредитну Спілку "Добробут" (ЄДРПОУ 26358087) з Державного реєстру фінансових установ на підставі її власної заяви, керуючись особливим порядком під час дії воєнного стану. Кредитна спілка мала ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки з правом надання таких фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит; залучення коштів та банківських металів, що підлягають поверненню. Станом на 01.01.2024 обсяг активів Кредитної Спілки "Добробут" становив 2 378,94 тис. грн (0,17 % від загального обсягу ринку кредитних спілок), зобов’язання кредитної спілки становили 701,17 тис. грн (0,09 % від загального обсягу ринку кредитних спілок).

Нацбанк змінив обсяги ліцензій на діяльність семи компаній

Крім анулювання ліцензій вищезазначених семи компаній, Національний банк на підставі власних заяв надав погодження зміни обсягу ліцензії на діяльність наступних фінансових компаній:

ТОВ "ФК "Фін-Ранг" (ЄДРПОУ 42888239) – виключено з такої ліцензії фінансових послуг факторинг, фінансовий лізинг. Після зміни обсягу ліцензії установа матиме право надавати фінансову послугу надання коштів та банківських металів у кредит;

ТОВ "Дакорд Фінанс" (ЄДРПОУ 43950742) – виключено послуги надання коштів та банківських металів у кредит, фінансовий лізинг. Після зміни обсягу ліцензії установа матиме право надавати послугу факторингу;

ТОВ "ФК "Фінлайн" (ЄДРПОУ 43324088) – виключено послугу фінансовий лізинг. Після зміни обсягу ліцензії установа матиме право надавати такі послуги: надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг;

ТОВ "ФК "Муніципальні Платіжні Системи" (ЄДРПОУ 40375721) – виключено послугу факторинг. Після зміни обсягу ліцензії установа матиме право надавати такі послуги, як надання коштів та банківських металів у кредит, фінансовий лізинг, фінансову платіжну послугу з переказу коштів без відкриття рахунку;

ТОВ "ФК "Прайм Фінанс" (ЄДРПОУ 39508336) – виключено послугу фінансовий лізинг. Після зміни обсягу ліцензії установа матиме право надавати такі послуги: факторинг, надання коштів та банківських металів у кредит;

ТОВ "Кит-Фінанс" (ЄДРПОУ 43129323) – виключено такі послуги: надання гарантій, фінансовий лізинг Після зміни обсягу ліцензії установа матиме право надавати послуги факторингу, надання коштів та банківських металів у кредит;

ТОВ "Капіталресурс" (ЄДРПОУ 43513923) – виключено послугу фінансовий лізинг. Після зміни обсягу ліцензії установа матиме право надавати такі послуги: факторинг, надання коштів та банківських металів у кредит.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 28 червня 2024 року.

Нагадаємо, нещодавно Нацбанк оштрафував вісім фінансових компаній за несвоєчасне подання звітності, а фінкомпанії "ФінСоле" анулював ліцензію.

А у травні НБУ наклав штрафи на три банки на 55 млн грн - за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Також додамо, що Нацбанк анулював ліцензії на діяльність фінансової компанії трьом небанківським фінансовим установам - ТОВ "ФК "Фінар", ТОВ "ФК "Фінєвровектор", ТОВ "ФК "Ампір Капітал".