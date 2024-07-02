НБУ аннулировал лицензии семи небанковским финансовым учреждениям

Национальный банк Украины аннулировал семи небанковским финансовым учреждениям лицензии на вид деятельности по предоставлению финансовых услуг и исключил их из Государственного реестра финансовых учреждений. Еще семи – изменил объем лицензии на деятельность финансовой компании.

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Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Отмечается, что на основании собственных заявлений аннулированы лицензии следующим компаниям:

ПО "Ломбард-Онлайн "Паремская и Компания" (ЕГРПОУ 43595943) – на деятельность ломбарда с правом осуществлять деятельность по предоставлению такой финансовой услуги, как предоставление средств и банковских металлов в кредит в виде ломбардных кредитов;

ООО "ФК "Парис" (ЕГРПОУ 38962392) – на деятельность финансовой компании с правом осуществлять деятельность по предоставлению такой финансовой услуги, как факторинг;

ООО "ФК Актиния" (ЕГРПОУ 38982442) – на деятельность финансовой компании с правом осуществлять деятельность по предоставлению такой финансовой услуги. как финансовый лизинг;

ООО "Совет Инвест" (ЕГРПОУ 39199667) – на деятельность финансовой компании с правом осуществлять деятельность по предоставлению такой финансовой услуги, как финансовый лизинг;

ООО "Маркс.Капитал" (ЕГРПОУ 37686922) – на деятельность финансовой компании с правом осуществлять деятельность по предоставлению таких финансовых услуг, как предоставление средств и банковских металлов в кредит, финансовый лизинг, факторинг;

ООО "Дебт Форс" (код ЕГРПОУ 43577608) – на деятельность финансовой компании с правом осуществлять деятельность по предоставлению таких финансовых услуг, как предоставление средств и банковских металлов в кредит, факторинг.

Согласно сообщению НБУ, согласно пункту 826 главы 76 раздела XII Положения об авторизации предоставлятелей финансовых услуг и условиях осуществления ими деятельности по предоставлению финансовых услуг, утвержденному постановлением Правления Национального банка Украины от 29.12.2023 № 199, вышеупомянутые компании исключены из Государственного реестра в связи с аннулированием лицензий на вид деятельности по предоставлению финансовых услуг.

Также Национальный банк аннулировал лицензию на осуществление деятельности кредитного союза и исключил Кредитный Союз "Добробут" (ЕГРПОУ 26358087) из Государственного реестра финансовых учреждений на основании его собственного заявления, руководствуясь особым порядком во время действия военного положения. Кредитный союз имел лицензию на осуществление деятельности кредитного союза с правом предоставления следующих финансовых услуг: предоставление средств и банковских металлов в кредит; привлечение средств и банковских металлов, подлежащих возврату. По состоянию на 01.01.2024 г. объем активов Кредитного Союза "Добробут" составил 2 378,94 тыс. грн (0,17 % от общего объема рынка кредитных союзов), обязательства кредитного союза составляли 701,17 тыс. грн (0,09 % от общего размера рынка кредитных союзов).

Нацбанк изменил объемы лицензий на деятельность семи компаний

Кроме аннулирования лицензий вышеупомянутых семи компаний, Национальный банк на основании собственных заявлений предоставил согласование изменения объема лицензии на деятельность следующих финансовых компаний:

ООО "ФК "Фин-Ранг" (ЕГРПОУ 42888239) – исключен из такой лицензии финансовых услуг факторинг, финансовый лизинг. После изменения объема лицензии учреждение будет иметь право предоставлять финансовую услугу предоставления средств и банковских металлов в кредит;

ООО "Дакорд Финанс" (ЕГРПОУ 43950742) – исключены услуги предоставления средств и банковских металлов в кредит, финансовый лизинг. После изменения объема лицензии у учреждения будет право предоставлять услугу факторинга;

ООО "ФК "Финлайн" (ЕГРПОУ 43324088) – исключена услуга финансового лизинга. После изменения объема лицензии учреждение будет иметь право предоставлять следующие услуги: предоставление средств и банковских металлов в кредит, факторинг;

ООО "ФК "Муниципальные Платежные Системы" (ЕГРПОУ 40375721) – исключена услуга факторинг. После изменения объема лицензии учреждение будет иметь право предоставлять такие услуги, как предоставление средств и банковских металлов в кредит, финансовый лизинг, финансовая платежная услуга по переводу средств без открытия счета;

ООО "ФК "Прайм Финанс" (ЕГРПОУ 39508336) – исключена услуга финансового лизинга. После изменения объема лицензии учреждение будет иметь право предоставлять следующие услуги: факторинг, предоставление средств и банковских металлов в кредит;

ООО "Кит-Финанс" (ЕГРПОУ 43129323) – исключены следующие услуги: предоставление гарантий, финансовый лизинг После изменения объема лицензии учреждение будет иметь право предоставлять услуги факторинга, предоставление средств и банковских металлов в кредит;

ООО "Капиталресурс" (ЕГРПОУ 43513923) – исключена услуга финансового лизинга. После изменения объема лицензии у учреждения будет право предоставлять следующие услуги: факторинг, предоставление средств и банковских металлов в кредит.

Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 28 июня 2024 года.

Напомним, недавно Нацбанк оштрафовал восемь финансовых компаний за несвоевременное представление отчетности, а финкомпании "ФинСоле" аннулировал лицензию.

А в мае НБУ наложил штрафы на три банка на 55 млн грн – за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Также добавим, что Нацбанк аннулировал лицензии на деятельность финансовой компании трем небанковским финансовым учреждениям – ООО "ФК "Финар", ООО "ФК "Финевровектор", ООО "ФК "Ампир Капитал".