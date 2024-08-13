НБУ аннулировал лицензию на осуществление валютных операций сети валютных обменников

12 августа 2024 Национальный банк Украины принял решение аннулировать лицензию ООО "Финансовая компания "Артем" (ЕГРПОУ 40428605) на осуществление валютных операций в части торговли валютой.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

"Национальный банк Украины отозвал (аннулировал) у Общества с ограниченной ответственностью "Финансовая компания "Артем" (ЕГРПОУ 40428605) лицензию на осуществление валютных операций в части торговли валютными ценностями в наличной форме", — говорится в сообщении.

Это решение было принято из-за обнаружения недостоверной информации в документах, которые компания подавала вместе с заявлением на получение лицензии.

Соответствующее решение было принято Комитетом по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг Национального банка Украины. Оно вступает в силу 13 августа 2024 года.

По данным реестра пунктов обмена иностранной валюты НБУ, финансовая компания "Артем" имела 314 обменников.

ООО "Финансовая компания "Артем" с регистрацией в Днепре основано в апреле 2016 года. Владельцами являются Юлия Ломова (99,05%) и Георгий Тюрин (0,9524%). Компания зарегистрирована в 2016 году в Днепре. Ее уставный капитал – 21 млн. грн.

Напомним, Национальный банк аннулировал лицензию одесского ООО "Финод", занимающегося обменом валют. У компании было более 400 обменников в 16 областях Украины.