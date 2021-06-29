Нигерия может потеснить в Европе российский "Газпром" — СМИ

Власти Нигерии планируют поставлять газ в Европу по трубопроводам, которые собираются построить до Алжира, который уже связан газопроводами с Испанией и Италией.

Об этом заявил на форуме Агентства новостей Нигерии (NAN) министр нефтяных ресурсов Тимипре Сильва, передает EАDаіlу.

Как отмечает издание, Нигерия строит 600-километровый газопровод AKK Gas Pipeline с юга на север страны и планирует сделать его частью канала поставок газа в Алжир, откуда топливо сможет попадать в Европу.

"План состоит в том, что если мы подадим газ в Кано (город на севере страны. — Delo.ua), то он может продолжить путь в Алжир по Транссахарскому газопроводу, который соединят с алжирской газотранспортной системой, и добраться до Европы. Это очень важная часть инфраструктуры, и президент настроен осуществить проект", — отметил Сильва.

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По его словам, во время поиска нефти в стране обнаружили месторождения газа с запасами в 5,6 трлн кубометров. Сегодня Нигерия является одним из крупнейших производителей СПГ, который экспортирует в том числе в Европу.

Планируется, что газопровод AKK Gas Pipeline обойдется в $2,8 млрд и его запустят в 2023 году. Его мощность планируется на уровне 36 млрд кубометров в год.

Напомним, по состоянию на 27 мая уровень заполнения подземных хранилищ газа Европы в процентном исчислении достиг минимального за историю ведения базы Gas Infrastructure Europe (c 2011 года).

Ранее сообщалось, что ПАО "Укрнафта" в январе-апреле 2021 года снизила добычу нефти и конденсата на 4,7% (на 23,8 тысячи тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года — до 485,6 тысячи тонн, а газа — на 10,8% (на 43 млн кубометров), до 353,5 млн кубометров.