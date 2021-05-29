В Европе запасы газа упали до рекордного уровня

Уровень заполнения подземных хранилищ газа Европы в процентном исчислении достиг минимального за историю ведения базы Gas Infrastructure Europe (c 2011 года).

Об этом сообщает enkorr.

По данным на утро 27 мая, уровень запасов в ПХГ составлял 35,82%, что ниже зафиксированного в 2018 году минимума на эту дату — 35,95%.

Указано, что текущий уровень запасов газа в европейских подземных хранилищах отстает от среднего показателя за последние 5 лет на 14,43%.

Более того, средний объем нетто-закачки в мае 2021 года на треть отстает от среднего показателя за последние пять лет (256 млн кубометров в сутки против 373 млн кубометров в сутки).

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"При сохранении текущих темпов закачки к 20 октября (усредненной дате перехода европейских подземных хранилищ от режима закачки к отбору) уровень запасов природного газа сможет достигнуть 78%", — говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что этот показатель может оказаться еще ниже из-за влияния плановых ремонтов на газопроводах "Ямал-Европа" (с 6 по 10 июля) и "Северный поток" (с 13 по 23 июля).

Ранее сообщалось, что ПАО "Укрнафта" в январе-апреле 2021 года снизила добычу нефти и конденсата на 4,7% (на 23,8 тысяч тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года — до 485,6 тысяч тонн, а газа — на 10,8% (на 43 млн кубометров) — до 353,5 млн кубометров.