Украина возобновила закачку газа в подземные хранилища

Украина возобновила закачку газа в свои подземные хранилища (ПХГ) после паузы на время отопительного сезона.

Об этом сообщает "Нафтогаз Хранение газа".

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Указано, что первым закачки начало Бильче-Волицко-Угерское ПХГ. За первые сутки было закачано 320 тысяч кубометров газа.

"Мы закончили один из самых длинных сезонов отбора газа из подземных газохранилищ на отметке 15,1 млрд кубометров", — говорится в сообщении.

При этом с октября 2020 года было отобрано 13,2 млрд кубометров газа (данные без учета Вергунского ПХГ на временно неподконтрольной территории).

Как известно, Украина использовала свои подземки в режиме отбора более полугода — с 20 октября 2020 года, войдя в отопительный сезон с забитыми почти под завязку ПХГ объемом 28,443 млрд кубометров.

Ранее сообщалось, что Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" еще не приняла решение, будет ли летом покупать природный газ по импорту для его закачки в подземные хранилища страны.

Напомним, чистая прибыль Оператора газотранспортной системы Украины в 2020 году составила 20,4 млрд грн.