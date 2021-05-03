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1 час назад

Украина возобновила закачку газа в подземные хранилища

Сезон отбора газа из украинских ПХГ был закончен на отметке 15,1 млрд кубометров

ПХГ Украины. Фото: facebook.com/utg.ua ПХГ Украины. Фото: facebook.com/utg.ua
ПХГ Украины. Фото: facebook.com/utg.ua

Украина возобновила закачку газа в свои подземные хранилища (ПХГ) после паузы на время отопительного сезона.

Об этом сообщает "Нафтогаз Хранение газа".

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Указано, что первым закачки начало Бильче-Волицко-Угерское ПХГ. За первые сутки было закачано 320 тысяч кубометров газа.

"Мы закончили один из самых длинных сезонов отбора газа из подземных газохранилищ на отметке 15,1 млрд кубометров", — говорится в сообщении.

При этом с октября 2020 года было отобрано 13,2 млрд кубометров газа (данные без учета Вергунского ПХГ на временно неподконтрольной территории).

Как известно, Украина использовала свои подземки в режиме отбора более полугода — с 20 октября 2020 года, войдя в отопительный сезон с забитыми почти под завязку ПХГ объемом 28,443 млрд кубометров.

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Ранее сообщалось, что Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" еще не приняла решение, будет ли летом покупать природный газ по импорту для его закачки в подземные хранилища страны.

Напомним, чистая прибыль Оператора газотранспортной системы Украины в 2020 году составила 20,4 млрд грн.

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