"Нафтогаз" пока не решил, будет ли закупать газ летом для закачки в хранилища

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" еще не приняла решение, будет ли летом покупать природный газ по импорту для его закачки в подземные хранилища страны.

Об этом сказал журналистам глава правления НАК Андрей Коболев после презентации годовой отчетности 27 апреля, передает "Интерфакс-Украина".

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Глава "Нафтогаза" напомнил, что в настоящее время немалые объемы газа в украинских подземных хранилищах хранят частные зарубежные (почти 5 млрд кубометров) и отечественные компании.

"Если эти компании остаются в подземке, то функция наполнения ПХГ и сохранения давления (в газотранспортной системе — Delo.ua) для зимнего периода будет выполняться рынком. Если она не будет выполняться рынком, то нам придется идти к акционеру и говорить с ним о том, кто ее выполняет. Теоретически это функция нового оператора ГТС — балансировать рынок природного газа", — пояснил он.

При этом, по словам Коболева, то, чьим финансовым обязательством — НАК или "Оператора ГТС Украины" — станет заполнение ПХГ в этой ситуации, и определит, будет ли закупать "Нафтогаз" газ или не будет.

В то же время глава НАК отметил, что если она и выйдет на рынок для закупки газа, то традиционно не будет заранее публично объявлять о сроках и объемах, чтобы не поднимать ажиотаж, который вызовет и рост цены.

Согласно отчету Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг, "Нафтогаз Украины" в 2020 году импортировал всего 0,573 млрд кубометров газа против 6,788 млрд кубометров в 2019 году.

Располагая значительными запасами газа в хранилищах, Украина в 2021 году почти не осуществляет его импорт — за первый квартал он составил всего 0,5 млрд кубометров, что в 5,7 раза меньше, чем в январе-марте прошлого года.

В то же время в январе 2021 года "Нафтогаз" сообщил, что может купить природный газ для поставок в Украину через интерконнектор с Европейским союзом на 80,4 млн евро, привлеченных у Европейского банка реконструкции и развития в рамках размещенных в 2019 году еврооблигаций.

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По состоянию на 26 апреля в ПХГ Украины находятся 15,334 млрд кубометров газа. Отбор из хранилищ все еще продолжается, в последние дни он составляет около 14 млн кубометров в сутки.

Отметим при этом, что в феврале исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко жаловался, что его "Нафтогаз" не предоставляет его ведомству точной информации о том, сколько газа сохраняется в подземных хранилищах "Нафтогаза".