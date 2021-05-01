В 2020 году Оператор ГТС получил более 20 млрд грн прибыли

Чистая прибыль Оператора газотранспортной системы Украины в 2020 году составила 20,4 млрд грн.
Об этом следует из финансовой отчетности компании, подтвержденной аудитом.
При этом другие ключевые финансовые показатели Оператора ГТС за 2020 год таковы:
- доход от деятельности на международных рынках составил 47,5 млрд грн;
- доход от деятельности на внутреннем рынке — 10,1 млрд грн;
- операционные расходы — 34,6 грн млрд;
- уплачено налогов — 14,9 млрд грн;
- EBITDA — 29,7 млрд грн.
"Компания пока почти не зарабатывает на внутреннем потребителе: стоимость транспортировки в конечной цене на газ составляет лишь 23 копейки/кубометр (без НДС) или около 3%", — заявили в ОГТСУ.
Напомним, комитет Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса не пропускает законодательную правку по введению спецсчетов для облгазов. Таким образом, блокируется процесс принудительного изъятия денег со счетов облгазов в счет погашения их долгов перед Оператором ГТС.
Ранее участники газового рынка заявили, что несут убытки из-за необоснованно высокой стоимости услуг Оператора ГТС.
При этом участники рынка открыто сомневаются, что Оператор ГТС на самом деле приобретает газ и подает его ГТС для балансировки. Отсюда огромная необоснованная маржа Оператора ГТС.