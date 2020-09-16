Крупная сделка: владельцы Novus покупают сеть супермаркетов Billa

Компания Consul Trade House UAB, которая владеет сетью супермаркетов Novus, покупает сеть Billa. Об этом сообщает RAU.

ТАк, компания Consul Trade House UAB (единственный участник ООО "Новус Украина") и Rewe International AG достигли соглашения о покупке 100% доли в уставном капитале "Билла-Украина", которая владеет сетью супермаркетов под торговой маркой Billa на территории Украины.

Сейчас идет финальное согласование сделки Антимонопольным комитетом.

В компании отметили, что Novus и Billa продолжат работать в обычном режиме, выполняя ранее достигнутые договорные обязательства перед партнерами и контрагентами для стабильности ведения бизнеса.

СПРАВКА:

Австрийская сеть Billa входит в REWE Group и насчитывает 35 магазинов в Украине, расположенных в Киеве, Киевской области и Житомире. Компания пришла в Украину в начале 2000-х годов, открыв магазины в Киеве, Харькове и Днепре. В 2014 году достигла пика развития, когда количество объектов достигло 39, а в 2017 году решила уйти из регионов страны, сконцентрировавшись на развитии в Киеве и Киевской области.

Novus представлен на украинском рынке с 2009 года и входит в литовскую группу BT Invest, которая инвестирует и в другие сектора Украины под брендами Stolitsa Group, Retroville и EVT. Сегодня Novus объединяет мультиформатную сеть в Украине, которая объединяет 46 магазинов. Товарооборот сети Novus в 2019 году составил 11,5 млрд гривен.

Напомним, что Novus получил от ЕБРР кредит на строительство логистического центра и расширение сети.