Бизнес 30 минут назад

Крупная сделка: владельцы Novus покупают сеть супермаркетов Billa

В Антимонопольном комитете идет финальное согласование сделки

Фото: Billa.ua Фото: Billa.ua
Фото: Billa.ua

Компания Consul Trade House UAB, которая владеет сетью супермаркетов Novus, покупает сеть Billa. Об этом сообщает RAU.

ТАк, компания Consul Trade House UAB (единственный участник ООО "Новус Украина") и Rewe International AG достигли соглашения о покупке 100% доли в уставном капитале "Билла-Украина", которая владеет сетью супермаркетов под торговой маркой Billa на территории Украины.

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Сейчас идет финальное согласование сделки Антимонопольным комитетом.

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В компании отметили, что Novus и Billa продолжат работать в обычном режиме, выполняя ранее достигнутые договорные обязательства перед партнерами и контрагентами для стабильности ведения бизнеса. 

СПРАВКА:

Австрийская сеть Billa входит в REWE Group и насчитывает 35 магазинов в Украине, расположенных в Киеве, Киевской области и Житомире. Компания пришла в Украину в начале 2000-х годов, открыв магазины в Киеве, Харькове и Днепре. В 2014 году достигла пика развития, когда количество объектов достигло 39, а в 2017 году решила уйти из регионов страны, сконцентрировавшись на развитии в Киеве и Киевской области.

Novus представлен на украинском рынке с 2009 года и входит в литовскую группу BT Invest, которая инвестирует и в другие сектора Украины под брендами Stolitsa Group, Retroville и EVT. Сегодня Novus объединяет мультиформатную сеть в Украине, которая объединяет 46 магазинов. Товарооборот сети Novus в 2019 году составил 11,5 млрд гривен. 

Напомним, что Novus получил от ЕБРР кредит на строительство логистического центра и расширение сети.

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