"Новус" получит от ЕБРР кредит на строительство логистического центра и расширение сети

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) обеспечит ООО "Новус Украина" долгосрочный кредит $100 млн для финансирования расширения сети супермаркетов и строительства логистического центра в Киеве.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов в пятницу, такое решение совет директоров принял 22 июля.

Непосредственно ЕБРР предоставит $82,5 млн. Часть кредита может быть синдицирована, уточняется в информации на сайте банка.

Согласно ей, проект стоимостью $277,7 млн даст возможность расширить деятельность ритейлера, в строительство логистического центра привлечь новых поставщиков и удовлетворить будущий спрос, а также оптимизировать перевозки и логистику.

При этом, новый центр будет построен с учетом энергоэффективных мер для сокращения экологического следа, поясняется в сообщении банка.

При поддержке ЕБРР будет также проведен аудит департамента растениеводства ритейлера.

Согласно сообщению, инвестиции в проект улучшат операционный профиль компании и поддержат ее финансовые показатели.

Напомним, ООО "Новус Украина" (Киев), которое управляет сетью гипермаркетов и супермаркетов Novus и входит в литовскую инвестиционную группу BT Invest, планирует открыть в Украине от 8 до 10 новых магазинов в 2020 году.

Ранее сообщалось, что Антимонопольный комитет Украины разрешил ритейлерам Novus, "Вересень Плюс" и "Деликат" создать совместное предприятие "Ассоциация региональных сетей".