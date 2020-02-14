Novus откроет до 10 магазинов в Украине в 2020 году

ООО "Новус Украина" (Киев), которое управляет сетью гипермаркетов и супермаркетов Novus и входит в литовскую инвестиционную группу BT Invest, планирует открыть в Украине от 8 до 10 новых магазинов в 2020 году.

Об этом заявил генеральный директор BT Invest Ukraine Игорь Ланда, сообщает All Retail.

В частности, в ходе выступления в EBA Global Outlook: Boosting Investments он отметил, что расширение сети в настоящее время ограничено исключительно Киевом и Киевской областью.

"Мы инвестируем только в Киев и Киевскую область. Это связано с тем, что здесь покупательская способность все еще достаточно высока. Кроме того, здесь есть прирост населения за счет миграции из других городов", — пояснил Ланда.

Ранее сообщалось, что Антимонопольный комитет Украины разрешил ритейлерам Novus, "Вересень Плюс" и "Деликат" создать совместное предприятие "Ассоциация региональных сетей".