Транспорт 60 минут назад

Объем грузоперевозок по Днепру существенно возрос

Основная доля грузов — строительные, объемы транспортировки которых выросли на 126% и достигли 1,97 млн тонн

Фото: АМПУ Фото: АМПУ
Фото: АМПУ

За четыре месяца 2021 года грузовые перевозки по главной реке Украины Днепру составили 3,12 млн тонн, что на 1,2 млн тонн больше, чем за аналогичный период 2020 года.

По данным речной информационной службы Украины (РИС) филиала "Дельта-Лоцман", в течение января — апреля было совершено 3 465 рейсов против 1 694 рейсов в 2020 году (+ 104,5%).

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Основная доля грузов — строительные, объемы транспортировки которых выросли на 126% и достигли 1,97 млн тонн.

На втором месте — зерновые грузы. Объем перевозки фактически равен показателям прошлого года и составляет 804,8 тысячи тонн (снижение на 2%).

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Кроме того, по реке активно перевозят металлопродукцию. За четыре месяца 2021 года объемы перевозки металла по реке выросли на 68,3% и достигли 340 тысяч тонн.

Речная информационная служба Украины является структурным подразделением филиала "Дельта-лоцман" государственного предприятия "Администрация морских портов Украины".

Она была создана приказом Министерства инфраструктуры Украины от 25 февраля 2011 года.

Напомним, 10 марта на судоходных шлюзах реки Днепр начался сезон навигации 2021 года. 

Ранее сообщалось, что в 2019 году государство профинансировало модернизацию днепровских шлюзов только на 22,7 млн грн, хотя объем запланированных денег для проведения ремонтных работ достигал 124,3 млн грн.

 

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