На Днепре открыли навигацию

10 марта на судоходных шлюзах реки Днепр начался сезон навигации 2021 года. Об этом сообщается в приказе Государственной службы морского и речного транспорта Украины (ГСМРТУ).

"Утвердить даты открытия и закрытия навигации на судоходных гидротехнических сооружениях реки Днепр в 2021 году, прилагаемые при плавания судов исключительно в светлое время суток, при благоприятных метеорологических условиях, до полного установления средств навигационного оборудования и завершения проведения регламентных работ на участках внутренних водных путей, используемых для плавания", — говорится в приказе.

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Руководителям Верхнеднепровского, Нижнеднепровский и Черноморско-Азовского межрегиональных управлений поручено в надлежащие сроки, обеспечить контроль за состоянием готовности судоходных гидротехнических сооружений и средств навигационного оборудования на реке Днепр в течение навигации 2021 года.

Кроме этого, им поручено обеспечить надзор за соблюдением требований законодательства по вопросам безопасности судоходства на речных внутренних водных путях Украины.

"При необходимости, ремонтные работы на судоходных шлюзах после открытия выполняются в период с 08.00 до 17.00 каждые сутки, с прекращением суднопропуска", — сказано в документе.

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В ГСМРТУ также добавили, что с учетом фактических метеорологических условий, даты открытия и закрытия навигации могут быть изменены с соответствующим оповещением.

Ранее сообщалось, что в 2019 году государство профинансировало модернизацию днепровских шлюзов только на 22,7 млн грн, хотя объем запланированных денег для проведения ремонтных работ достигал 124,3 млн грн.

Таким образом, есть 81,7% денег на обновление не использовали.

При этом, сообщалось, что стоимость шлюзования судов на Днепровском каскаде может увеличиться более чем вдвое.