Навигацию по Днепру продлили до Нового года

Государственная служба морского и речного транспорта Украины (Морская администрация) продлила навигацию по реке Днепр на шести шлюзах до 31 декабря 2020 года.

Как сообщает пресс-служба ведомства, навигацию продлили на Киевском, Каневском, Кременчугском и Днепродзержинском, Запорожском и Каховском шлюзах.

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При этом, в Госслужбе морского и речного транспорта Украины принимают во внимание информацию о благоприятных метеорологических условиях.

Стоит отметить, что эти шлюзы являются главными с точки зрения перевозки металлопродукции по Днепру. Основной объем стального проката отгружается в речных портах городов Запорожье и Каменское.

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Ранее сообщалось, что в 2019 году государство профинансировало модернизацию днепровских шлюзов только на 22,7 млн грн, хотя объем запланированных денег для проведения ремонтных работ достигал 124,3 млн грн.

Таким образом, есть 81,7% денег на обновление не использовали.

При этом, сообщалось, что стоимость шлюзования судов на Днепровском каскаде может увеличиться более чем вдвое.

Об этом идет речь в проекте постановления "О внесении изменений в размеры платы за прохождение судов шлюзами Днепровского каскада", обнародованном для обсуждения на сайте Министерства инфраструктуры.

Напомним, Государственная служба речного и морского транспорта Украины распорядилась утвердить даты открытия и закрытия навигации на судоходных гидротехнических сооружениях реке Днепр в 2020 году.