Утвержден график открытия навигации по Днепру

Государственная служба речного и морского транспорта Украины распорядилась утвердить даты открытия и закрытия навигации на судоходных гидротехнических сооружениях р. Днепр в 2020 году. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Руководителям Верхнеднепровского, Нижнеднепровского и Черноморско-Азовского межрегиональных управлений приказали обеспечить контроль за состоянием готовности судоходных гидротехнических сооружений и средств навигационного оборудования на р. Днепр в течение навигации 2020 года.

А также обеспечить надзор (контроль) за соблюдением требований законодательства по вопросам безопасности судоходства на речных внутренних водных путях Украины, с учетом требований приказа.

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Напомним, в 2019 году государство профинансировало модернизацию днепровских шлюзов только на 22,7 млн грн, хотя объем запланированных денег для проведения ремонтных работ достигал 124,3 млн грн. То есть 81,7% денег на обновление не использовали.