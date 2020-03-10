Транспорт 20 минут назад

Утвержден график открытия навигации по Днепру

Руководителям трех межрегиональных управлений приказали обеспечить контроль за состоянием готовности судоходных гидротехнических сооружений

Утвержден график открытия навигации по Днепру Утвержден график открытия навигации по Днепру
Фото: Википедия

Государственная служба речного и морского транспорта Украины распорядилась утвердить даты открытия и закрытия навигации на судоходных гидротехнических сооружениях р. Днепр в 2020 году. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Руководителям Верхнеднепровского, Нижнеднепровского и Черноморско-Азовского межрегиональных управлений приказали обеспечить контроль за состоянием готовности судоходных гидротехнических сооружений и средств навигационного оборудования на р. Днепр в течение навигации 2020 года.

А также обеспечить надзор (контроль) за соблюдением требований законодательства по вопросам безопасности судоходства на речных внутренних водных путях Украины, с учетом требований приказа.

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Напомним, в 2019 году государство профинансировало модернизацию днепровских шлюзов только на 22,7 млн грн, хотя объем запланированных денег для проведения ремонтных работ достигал 124,3 млн грн. То есть 81,7% денег на обновление не использовали.

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