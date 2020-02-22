Облачная система для ресторанов Poster интегрируется с Uber Eats

Облачная система автоматизации для заведений Poster объявила об интеграции с сервисом Uber Eats.

Об это сообщили в пресс-службе компании.

За счет интеграция планируют повысить эффективность бизнес-процессов в ресторанах, автоматизировав процесс принятия заказов и сэкономив время для сотрудников ресторана. Рестораны смогут быстрее обрабатывать заказы, снизят риск ошибок при вводе заказов и смогут обеспечить лучший потребительский опыт для гостей.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Благодаря этому, среднее время оформления одного заказа доставки сократится в среднем в 2-3 раза. Это первая интеграция Uber Eats с системой учета в Украине.

Читайте также: Рестораны разрывают договоры с Glovo? Что происходит с доставкой еды в Киеве

До интеграции клиент делал заказ на сайте или в приложении службы доставки. Затем служба доставки отправляла сообщение о заказе на собственный планшет, установленный в заведении после чего, официант переносил данные о нем в систему учета ресторана. Процесс также требовал дополнительных расходов от заведений: в пиковые часы некоторым из них приходилось выделять отдельного сотрудника для оформления заказов. При этом автоматически получить полную картину продаж владельцу было практически невозможно: разрозненную статистику приходилось подбивать вручную.

Напомним, что в 2020 году компания Uber планирует в качестве эксперимента запустить в Сан-Диего службу доставки еды с помощью дронов.

СПРАВКА

Poster — это первая облачная система автоматизации для кафе, ресторанов и магазинов в постсоветском пространстве. Одна POS-система решает вопросы: онлайн-касса, склад, финансы, аналитика, CRM. Компания основана в начале 2013 года. Услугами компании на сегодняшний день пользуются 11 000 бизнесов в 90 странах мира.

Uber Eats — это платформа для доставки еды, которая позволяет миллионам людей по всему миру получать желаемую еду одним нажатием кнопки. Сотрудничают с более чем 400 000 ресторанов в более чем 650 городах в 45 странах и шести континентах.