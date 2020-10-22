Одесский ресторатор Савва Либкин закрывает свои заведения на Дерибасовской

В ноябре закрываются известные одесские рестораны "Стейкхаус на Дерибасовской" и Компот.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил владелец ресторанов Савва Либкин. По его словам, он разошелся со своим партнером, которому принадлежат помещения бывшего магазина "Фрукты-Овощи", где находятся рестораны.

"25 лет я работал с одним партнером. И сейчас мы расходимся (по-хорошему разводимся и делим имущество). Причин много, суть одна — новый этап. Вся эта совокупность факторов привела меня к важному решению — я ухожу с Дерибасовской. Уже с ноября "Компот" на Дерибасовской и "Стейкхаус" закроются и станут историей. Яркой и заметной", — написал бизнесмен.

По информации издания "Думская", речь идет о Валерии Наумове, который в советское время был директором магазина, а потом стал собственником недвижимости. Либкин сотрудничает с ним уже четверть века.

Как отметил ресторатор, его также не устраивает то, во что превратилась главная улица города:

"Я помню, когда Дерибасовская была главным местом встреч одесситов. Ведь, как мы знаем, на ней всегда хорошая погода. Сейчас эта улица переживает свой новый этап. Это этап ярмарки-свалки и раскрашенных лошадей", — подчеркнул Либкин.

Он добавил, что вместе с командой идет "начинать новый этап и строить новую историю".

"Какую именно — расскажу позже", — подытожил Либкин.

Напомним, компания "Рестораны Саввы Либкина" основана в 1993 году в Одессе.

Развивает 10 крупных ресторанов и кафе: "Стейкхаус. Мясо и вино", "Дача", "Тавернетта" (все — Одесса), два рестораны "Риба у вогні" (Одесса и Киев), "Стейкхаус" (Киев).

Компания развивает сеть кафе "Компот" под собственным управлением в Одессе, а также по франшизе — в Киеве.