ОГХК заработала 10 млн грн на продаже руды с Иршанского ГОКа

Предварительно заблокированный правоохранителями НАБУ и САП в Одесском морском торговом порту ильменитовый концентрат с Иршанского горно-обогатительного комбината, который является составной частью АО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), будет отгружаться новому контрагенту по более высокой стоимости.

Как сообщил исполняющий обязанности председателя правления АО ОГХК Питер Дэвис, несмотря на коронакризис и обвал цен на титановом рынке почти на 15%, предприятие нашло контрагента, с которым будет сотрудничать на выгодных условиях.

"Арестованная продукция, согласно новому договору, будет реализована на 10 млн грн дороже. Причем, по сравнению с предварительно заключенным старым менеджментом контрактам, отсрочка оплаты сокращена со 120 до 15 дней. Решение нового руководства ОГХК отказаться от всех ненадежных подрядчиков и вместо этого искать альтернативные пути сбыта показывает первые результаты", — отметил Питер Дэвис.

По информации Фонда госимущества, сейчас ОГХК постепенно движется к масштабированию производственных мощностей накануне приватизации: на Иршанском ГОК проведен капитальный ремонт обогатительной фабрики, специализирующейся на выпуске ильменитового концентрата; запущен процесс заключения новых соглашений с контрагентами по измененным обязательными условиями, ключевыми из которых являются частичная предоплата и отсутствие посредников.

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Напомним, в структуру АО "Горно-химическая компания" входят два филиала — Вольногорский горно-металлургический комбинат и Иршанский горно-обогатительный комбинат.

В 2018 году чистая прибыль компании составила 114,9 млн грн, а общая стоимость активов оценивалась в 3,4 млрд грн.

Госкомпания является одним из крупнейших в мире производителей титанового сырья.