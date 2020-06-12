Мы согласовали план получения новых спецразрешений на разработку недр — топ-менеджер ОГХК

Руководству ОГХК удалось согласовать с Государственной службой геологии и недр Украины план получения спецразрешений на использование недр на новых участках Межиречного месторождения.

Об этом сообщил заместитель врио Главы правления ОГХК Артур Сомов.

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"В ходе переговоров с Госгеонедрами нам удалось согласовать план действий по получению спецразрешений на пользование недрами на новых участках Межиречного месторождения ильменитовых руд", — сообщил Сомов.

Встреча между руководством ОГХК и главой Госгеонедр Романом Опимахом состоялась 11 июня. К реализации согласованного плана по выдаче лицензий будут привлечены технические специалисты Госгеонедр.

Получение лицензий позволит филиалу ОГХК Иршанскому ГОК продолжать добычу сырья для переработки в течение ближайших 10 лет.

В сообщении компании отмечается, что это также облегчит привлечение инвестиций на предприятие и повысит его капитализации в преддверии приватизации.

В структуру АО "Горно-химическая компания" входят два филиала — Вольногорский горно-металлургический комбинат и Иршанский горно-обогатительный комбинат.

В 2018 году чистая прибыль компании составила 114,9 млн грн, а общая стоимость активов оценивалась в 3,4 млрд грн. Госкомпания является одним из крупнейших в мире производителей титанового сырья.