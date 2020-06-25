Промышленность 1 час назад

ОГХК знайшов контрагента, який придбає руду із Іршанського ГЗК на 10 млн дорожче

В компанії також змінили правила підписання контрактів — відтепер обов'язковою умовою є часткова передоплата та відсутність посередників

Фото: "Сезоны года" Фото: "Сезоны года"
Фото: "Сезоны года"

Рішення нового керівництва Об'єднаної гірничо-хімічної компанії відмовитися від взаємодії з ненадійними підрядниками і натомість шукати альтернативні шляхи збуту демонструє перші результати.

Так, заблокований наприкінці травня НАБУ та САП в Одеському морському торговельному порту ільменітовий концентрат з Іршанського гірничо-збагачувального комбінату, що є складовою частиною ОГХК, буде відвантажуватися новому контрагенту, що дозволить компанії додатково заробити 10 мільйонів гривень. Про це інформує прес-служба ОГХК.

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"Попри поширення коронакризи та обвал ціни на титановому ринку майже на 15%, ми знайшли контрагента, з яким співпрацюватимемо на вигідних умовах. Арештована продукція згідно з новим договором буде реалізована на 10 млн грн дорожче. Причому в порівнянні з попередньо укладеними старим менеджментом контрактами, відстрочення оплати скорочено зі 120 до 15 днів", — зазначив виконуючий обов‎'язки голови правління АТ "ОГХК" Пітер Девіс.

Зазначається, що нове керівництво ОГХК змінило правила підписання контрактів. Відтепер обов'язковою умовою є часткова передоплата та відсутність посередників.

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Нагадаємо, до складу ОГХК входять Іршанський ГЗК на Вільногірський ГМК, активи ОГХК за підсумками 2018 року склали 3,4 млрд грн. ОГХК входить до переліку підприємств великої приватизації. Планується, що велика приватизація в Україні буде відновлена після стабілізації макроекономічної ситуації.

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