ОГХК знайшов контрагента, який придбає руду із Іршанського ГЗК на 10 млн дорожче

Рішення нового керівництва Об'єднаної гірничо-хімічної компанії відмовитися від взаємодії з ненадійними підрядниками і натомість шукати альтернативні шляхи збуту демонструє перші результати.

Так, заблокований наприкінці травня НАБУ та САП в Одеському морському торговельному порту ільменітовий концентрат з Іршанського гірничо-збагачувального комбінату, що є складовою частиною ОГХК, буде відвантажуватися новому контрагенту, що дозволить компанії додатково заробити 10 мільйонів гривень. Про це інформує прес-служба ОГХК.

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"Попри поширення коронакризи та обвал ціни на титановому ринку майже на 15%, ми знайшли контрагента, з яким співпрацюватимемо на вигідних умовах. Арештована продукція згідно з новим договором буде реалізована на 10 млн грн дорожче. Причому в порівнянні з попередньо укладеними старим менеджментом контрактами, відстрочення оплати скорочено зі 120 до 15 днів", — зазначив виконуючий обов‎'язки голови правління АТ "ОГХК" Пітер Девіс.

Зазначається, що нове керівництво ОГХК змінило правила підписання контрактів. Відтепер обов'язковою умовою є часткова передоплата та відсутність посередників.

Нагадаємо, до складу ОГХК входять Іршанський ГЗК на Вільногірський ГМК, активи ОГХК за підсумками 2018 року склали 3,4 млрд грн. ОГХК входить до переліку підприємств великої приватизації. Планується, що велика приватизація в Україні буде відновлена після стабілізації макроекономічної ситуації.