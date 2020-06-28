Olympus продает бизнес по производству фотокамер

Компания Olympus продает часть бизнеса, производящую фотокамеры. Она просуществовала 84 года, однако последние три года приносила одни убытки, сообщает Delfi.

В компании говорят, что одним из факторов неудач последних лет был бурно развивающийся рынок смартфонов.

В 2011 компания пережила крупный финансовый скандал с участием руководителей высшего звена.

Свою первую камеру Semi-Olympus I компания выпустила в 1936 году, тогда компания изготавливала только объективы Zuiko, корпус производился другой компанией. А до этого Olympus производила микроскопы и термометры. Камера Semi-Olympus I стоила 103 тогдашних японских йены при среднемесячной зарплате 75 йен.

Читайте также: Olympus представила две новые камеры

Но звездным часом компании стал выпуск камеры Pen в 1959 году. Она была компактная, легкая, и на 35-миллиметровой стандартной пленке на 36 кадров она снимала 72 кадра. Профессиональные фотографы часто использовали ее в качестве второй камеры. Pen стала одной из самых популярных моделей Olympus.

Следующим успешным продуктом компании стала камера OM-1, выпущенная в 1972 году. Она весила всего 660 граммов по сравнению с подобными камерами конкурентов, которые весили больше килограмма.

Для этой системы компания выпустила сразу несколько компактных сменных объективов. Из-за своей компактности, бесшумности, надежности и возможности смены аксессуаров серия ОМ стала популярной среди профессионалов.

Читайте также: Sony согласилась стать акционером Olympus

В 1996 компания выпустила первую недорогую цифровую камеру, которая снимала 810 тысяч пикселей по сравнению с 10 тысячами у конкурентов практически за те же деньги.

В 2003 была выпущена первая камера цифрового стандарта крепления объективов 4/3. Размер сенсора в этом стандарте был в четыре раза меньше, что уменьшало размеры камеры и ее вес, так что она больше походила на "мыльницу".

Сама компания продолжит производить микроскопы и другое оптическое оборудование. Сделка с Japan Industrial Partners должна быть завершена к концу 2020 года.

"Мы верим, что это верный шаг для сохранения наследия компании, ее продукта и технологий. Olympus видит в этом возможность, которая позволит нашему бизнесу по производству фототехники расти и радовать как наших старых поклонников, так и привлекать новых", — говорится в заявлении компании.

Напомним, в ноябре 2014 года компания Olympus объявила об открытии своего интернет-магазина в Украине.