Пандемия коронавируса может привести к глобальному дефициту кофе — СМИ

Пандемия коронавирусной инфекции Covid-19 создала угрозу возникновения дефицита кофе, сообщает Bloomberg.

Как отмечает агентство, прошлогодние прогнозы свидетельствовали о том, что в 2020 году спрос на кофе превысит предложение, однако недостачу восполнят за счет остатка предыдущих урожаев. Но теперь эпидемия нового вируса угрожает и сбору нового урожая.

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На сегодняшний день в странах Латинской Америки, поставляющих на мировой рынок кофе, случаев заражения Covid-19 пока значительно меньше, чем в Европе или США, однако уже сейчас болезнь грозит оставить плантации кофе без сборщиков.

По информации агентства, работа сборщиков кофе в Латинской Америке относится к низкооплачиваемым, но в то же время, работники проживают скученно, что создает высокий риск распространения коронавируса даже в том случае, если заражен оказался лишь один человек. В Колумбии, например, большую часть урожая кофе до сих собирают вручную.

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Исполнительный директор Национальной федерации производителей кофе Колумбии (Fedecafe) Роберто Велес признает, что его организация пытается обеспечить привлечение необходимого для уборки урожая числа работников, в том числе, за счет уволенных в других сферах экономики.

Однако ситуация осложняется введением ограничений на передвижение в регионах, где расположены плантации кофе.

В январе, когда распространение вируса набирало обороты и под ударом оказался только Китай, стоимость кофе резко упала, но в прошлом месяце фьючерс на арабику взлетел на 16%.

Вызванные пандемией карантинные меры не только не снизили спрос на кофе, но, наоборот, подстегнули его. Люди не заказывают кофе в закрытых ресторанах и кофейнях, но стали скупать продукт в магазинах.

Напомним, ограничительные меры, принятые в Индии и Кении из-за вспышки коронавируса, угрожают мировым поставкам чая.