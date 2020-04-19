Пандемия коронавируса может привести к глобальному дефициту кофе — СМИ

Пандемия коронавирусной инфекции Covid-19 создала угрозу возникновения дефицита кофе, сообщает Bloomberg.
Как отмечает агентство, прошлогодние прогнозы свидетельствовали о том, что в 2020 году спрос на кофе превысит предложение, однако недостачу восполнят за счет остатка предыдущих урожаев. Но теперь эпидемия нового вируса угрожает и сбору нового урожая.
На сегодняшний день в странах Латинской Америки, поставляющих на мировой рынок кофе, случаев заражения Covid-19 пока значительно меньше, чем в Европе или США, однако уже сейчас болезнь грозит оставить плантации кофе без сборщиков.
По информации агентства, работа сборщиков кофе в Латинской Америке относится к низкооплачиваемым, но в то же время, работники проживают скученно, что создает высокий риск распространения коронавируса даже в том случае, если заражен оказался лишь один человек. В Колумбии, например, большую часть урожая кофе до сих собирают вручную.
Исполнительный директор Национальной федерации производителей кофе Колумбии (Fedecafe) Роберто Велес признает, что его организация пытается обеспечить привлечение необходимого для уборки урожая числа работников, в том числе, за счет уволенных в других сферах экономики.
Однако ситуация осложняется введением ограничений на передвижение в регионах, где расположены плантации кофе.
В январе, когда распространение вируса набирало обороты и под ударом оказался только Китай, стоимость кофе резко упала, но в прошлом месяце фьючерс на арабику взлетел на 16%.
Вызванные пандемией карантинные меры не только не снизили спрос на кофе, но, наоборот, подстегнули его. Люди не заказывают кофе в закрытых ресторанах и кофейнях, но стали скупать продукт в магазинах.
Напомним, ограничительные меры, принятые в Индии и Кении из-за вспышки коронавируса, угрожают мировым поставкам чая.