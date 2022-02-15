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Переход из G Suite Legacy в Google Workspace? Мы знаем, как вам платить меньше
Бесплатная возможность создания аккаунтов Gmail в собственном домене была недоступна для новых пользователей в течение 10 лет. Теперь это изменится
Последняя новость от Google о том, что бесплатный бизнес-сервис G Suite Legacy (ранее известный как Google Apps) прекратит работать в начале июля этого года, многих ошеломила и вызвала большой резонанс в обществе. Хотя слухи о ликвидации этого сервиса ходили и раньше, это решение стало большой неожиданностью для многих предпринимателей и действительно ударом по кошельку.
Однако у нас есть способ смягчить финансовые последствия перехода от G Suite Legacy к Google Workspace.
Почему было принято решение о ликвидации G Suite Legacy?
Бесплатная возможность создания аккаунтов Gmail в собственном домене была недоступна для новых пользователей в течение 10 лет. Вариант Legacy используют только счастливчики, которым удалось настроить бесплатные экземпляры до отключения этого сервиса. Поэтому компании, коснувшиеся изменений в этом году, имеют многолетний опыт работы с веб-программами Gmail и Google.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Для этих людей Google поддерживал инфраструктуру G Suite Legacy, одновременно развивая свои платные бизнес-сервисы, то есть пакеты Google Workspace (до 2020 года известен как G Suite). Через 10 лет разрыв между этими решениями стал настолько велик, что пользователи бесплатного варианта упускают возможность использования огромного количества новых функций. Некоторые из них являются решающими для комфортного сотрудничества в гибридной рабочей среде, адаптированной к современным рыночным условиям.
Однако компания Google глубоко уважает каждого клиента, поэтому процесс перехода на платную услугу займет полгода и у каждого будет время спокойно обдумать все возможные сценарии перед дальнейшими шагами.
Как уменьшить будущие счета Google Workspace?
Google гарантирует, что пользователи G Suite Legacy, перенесшие свои аккаунты в Google Workspace, смогут получать скидки в течение первых 12 месяцев. Это предложение является приятным жестом, но все еще недостаточно для решающего шага многих компаний.
Однако, как и при развертывании Google Workspace с нуля, работа непосредственно с Google не является единственным вариантом при переносе аккаунтов из G Suite Legacy.
Вы получите лучшее индивидуальное предложение изменения от надежного партнера Google Cloud – компании FOTC.
FOTC предоставляет компаниям в три раза лучшие условия для перехода на Google Workspace
FOTC поддерживает клиентов Google Workspace на многих рынках Центральной и Восточной Европы, а значит предлагает лучшие условия для перехода на платную опцию. Каждый случай рассматривается индивидуально, поэтому стоит договориться о лучшем предложении именно для Вас – это ничего не стоит.
Компании с более чем 10 учетными записями в G Suite Legacy получат наибольшую пользу, поскольку мы гарантируем скидки до 70% и другие долгосрочные скидки. Хотя скидки Google действуют всего один год, FOTC имеет возможность продлить их до трех лет, что принесет компаниям со временем огромную экономию.
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Сотрудничая с FOTC, вы гарантированно получите обслуживание на украинском языке и счета-фактуры с гибким сроком погашения. Вы также можете воспользоваться услугой технической поддержки команды специалистов, мгновенно реагирующих на запросы в любое время дня и ночи. Партнер Google Cloud не взимает с клиента никаких дополнительных комиссий за посредничество.
Помогаем уменьшить количество аккаунтов для хранения данных
Если вы пользовались свободой создания бесплатных аккаунтов в G Suite Legacy за последние 10 лет, вам, вероятно, не захочется платить предоплату за каждый из них. Но как уменьшить количество аккаунтов, не отказывая пользователям в доступе ко всем данным?
Вы также можете рассчитывать на помощь FOTC в этом вопросе. Команда сертифицированных облачных инженеров имеет многолетний опыт перехода на сервисы Google Cloud и из них. Они будут хранить всю информацию из аккаунтов G Suite Legacy, которые вы не конвертируете в аккаунты Google Workspace, в надежном месте. Решите ли вы консолидировать место для хранения из нескольких аккаунтов или экспортировать данные снаружи – сначала воспользуйтесь бесплатным советом специалистов FOTC.
Или, возможно, лучше купить свой почтовый сервер, чтобы сделать его еще дешевле?
Многие предприниматели, исследовав цены на альтернативные услуги, приходят к выводу, что облачные решения для электронной почты будут слишком тяжелым бременем для бюджета компании. В это время обычно возникает идея приобрести и управлять собственным сервером.
Но владельцы бизнеса, которые планируют создать собственный почтовый сервер, должны знать о всех подводных камнях, которые сопровождают это решение:
- Внедрение решений для защиты от спама. Спам не только делает повседневную работу с корреспонденцией неудобной, но создает угрозу, поскольку при ручном просмотре не фильтрованной рекламы мы можем столкнуться с фишингом и мошенничеством. С точки зрения защиты от спама, Gmail сверхнадежен – вашим сотрудникам будет тяжело привыкнуть к этому комфорту.
- Предотвращение случайных событий, таких как отключение электроэнергии или воровство . Когда вы установите сервер в своем гараже, готовы ли вы поставить там источник бесперебойного питания? Если нет, любой сбой может прекратить доступ ваших сотрудников к основным рабочим инструментам. Также не забудьте позаботиться о дополнительной противовзломной защите, ведь IT-техника – лакомый кусочек для воров.
- План Б или резервное копирование данных – Google поддерживает резервные копии всех файлов и корреспонденции в службе Google Workspace. Имея свой сервер, вы должны самостоятельно составить план на случай чрезвычайных ситуаций.
- Обслуживание технической инфраструктуры - даже если вы работаете на оптимальные условия хранения и можете провести простенький ремонт, все равно необходимо каждые несколько лет менять серверы на новые.
- Время и знание – армия инженеров постоянно следит за облачной инфраструктурой Google. А придется самостоятельно заботиться о частном сервере. Чтобы обеспечить бесперебойный доступ и полную безопасность, вы также должны потратить много времени на изучение способов защиты от угроз – и информация о новых хакерских трюках появляется в Интернете ежедневно.
- Офисные приложения – Google Workspace – это не только Gmail и Cloud Drive, но и целый набор программ для редактирования файлов (Документы, Таблицы, Презентации, Формы и т.п.). Приобретение же сторонних коммерческих офисных лицензий требует дополнительной платы.
Ваш собственный сервер электронной почты может стать хорошим решением для компаний, обладающих широкими техническими возможностями и ИТ-отделом, или для людей с большим энтузиазмом к обучению и избытком свободного времени. Учитывайте не только стоимость оборудования, но и защиту от механических повреждений и поломок, VPN-соединения, антиспам-фильтры, дополнительные услуги от внешних производителей, резервное копирование, и, прежде всего, потенциальную стоимость риска, стресса и вашего драгоценного времени. Вы можете обнаружить, что душевное спокойствие, сервис, который работает независимо от всего, и полная поддержка специалистов будут стоить дополнительных инвестиций.
Независимо от того, какой вариант вы рассматриваете, вы можете заказать бесплатную консультацию у специалистов FOTC . Таким образом, вы получите индивидуальное предложение с учетом партнерских скидок и получите всю информацию, необходимую для принятия оптимального решения. FOTC – Ваш партнер на пути к Google Cloud!