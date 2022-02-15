Переход из G Suite Legacy в Google Workspace? Мы знаем, как вам платить меньше

Бесплатная возможность создания аккаунтов Gmail в собственном домене была недоступна для новых пользователей в течение 10 лет. Теперь это изменится

Последняя новость от Google о том, что бесплатный бизнес-сервис G Suite Legacy (ранее известный как Google Apps) прекратит работать в начале июля этого года, многих ошеломила и вызвала большой резонанс в обществе. Хотя слухи о ликвидации этого сервиса ходили и раньше, это решение стало большой неожиданностью для многих предпринимателей и действительно ударом по кошельку.

Однако у нас есть способ смягчить финансовые последствия перехода от G Suite Legacy к Google Workspace.

Почему было принято решение о ликвидации G Suite Legacy?

Бесплатная возможность создания аккаунтов Gmail в собственном домене была недоступна для новых пользователей в течение 10 лет. Вариант Legacy используют только счастливчики, которым удалось настроить бесплатные экземпляры до отключения этого сервиса. Поэтому компании, коснувшиеся изменений в этом году, имеют многолетний опыт работы с веб-программами Gmail и Google.

Для этих людей Google поддерживал инфраструктуру G Suite Legacy, одновременно развивая свои платные бизнес-сервисы, то есть пакеты Google Workspace (до 2020 года известен как G Suite). Через 10 лет разрыв между этими решениями стал настолько велик, что пользователи бесплатного варианта упускают возможность использования огромного количества новых функций. Некоторые из них являются решающими для комфортного сотрудничества в гибридной рабочей среде, адаптированной к современным рыночным условиям.

Однако компания Google глубоко уважает каждого клиента, поэтому процесс перехода на платную услугу займет полгода и у каждого будет время спокойно обдумать все возможные сценарии перед дальнейшими шагами.

Как уменьшить будущие счета Google Workspace?

Google гарантирует, что пользователи G Suite Legacy, перенесшие свои аккаунты в Google Workspace, смогут получать скидки в течение первых 12 месяцев. Это предложение является приятным жестом, но все еще недостаточно для решающего шага многих компаний.

Однако, как и при развертывании Google Workspace с нуля, работа непосредственно с Google не является единственным вариантом при переносе аккаунтов из G Suite Legacy.

Вы получите лучшее индивидуальное предложение изменения от надежного партнера Google Cloud – компании FOTC.

FOTC предоставляет компаниям в три раза лучшие условия для перехода на Google Workspace

FOTC поддерживает клиентов Google Workspace на многих рынках Центральной и Восточной Европы, а значит предлагает лучшие условия для перехода на платную опцию. Каждый случай рассматривается индивидуально, поэтому стоит договориться о лучшем предложении именно для Вас – это ничего не стоит.

Компании с более чем 10 учетными записями в G Suite Legacy получат наибольшую пользу, поскольку мы гарантируем скидки до 70% и другие долгосрочные скидки. Хотя скидки Google действуют всего один год, FOTC имеет возможность продлить их до трех лет, что принесет компаниям со временем огромную экономию.

Нажмите здесь, чтобы узнать больше и заказать бесплатную консультацию.

Сотрудничая с FOTC, вы гарантированно получите обслуживание на украинском языке и счета-фактуры с гибким сроком погашения. Вы также можете воспользоваться услугой технической поддержки команды специалистов, мгновенно реагирующих на запросы в любое время дня и ночи. Партнер Google Cloud не взимает с клиента никаких дополнительных комиссий за посредничество.

Помогаем уменьшить количество аккаунтов для хранения данных

Если вы пользовались свободой создания бесплатных аккаунтов в G Suite Legacy за последние 10 лет, вам, вероятно, не захочется платить предоплату за каждый из них. Но как уменьшить количество аккаунтов, не отказывая пользователям в доступе ко всем данным?

Вы также можете рассчитывать на помощь FOTC в этом вопросе. Команда сертифицированных облачных инженеров имеет многолетний опыт перехода на сервисы Google Cloud и из них. Они будут хранить всю информацию из аккаунтов G Suite Legacy, которые вы не конвертируете в аккаунты Google Workspace, в надежном месте. Решите ли вы консолидировать место для хранения из нескольких аккаунтов или экспортировать данные снаружи – сначала воспользуйтесь бесплатным советом специалистов FOTC.

Или, возможно, лучше купить свой почтовый сервер, чтобы сделать его еще дешевле?

Многие предприниматели, исследовав цены на альтернативные услуги, приходят к выводу, что облачные решения для электронной почты будут слишком тяжелым бременем для бюджета компании. В это время обычно возникает идея приобрести и управлять собственным сервером.

Но владельцы бизнеса, которые планируют создать собственный почтовый сервер, должны знать о всех подводных камнях, которые сопровождают это решение:

Внедрение решений для защиты от спама. Спам не только делает повседневную работу с корреспонденцией неудобной, но создает угрозу, поскольку при ручном просмотре не фильтрованной рекламы мы можем столкнуться с фишингом и мошенничеством. С точки зрения защиты от спама, Gmail сверхнадежен – вашим сотрудникам будет тяжело привыкнуть к этому комфорту.

Предотвращение случайных событий, таких как отключение электроэнергии или воровство . Когда вы установите сервер в своем гараже, готовы ли вы поставить там источник бесперебойного питания? Если нет, любой сбой может прекратить доступ ваших сотрудников к основным рабочим инструментам. Также не забудьте позаботиться о дополнительной противовзломной защите, ведь IT-техника – лакомый кусочек для воров.

План Б или резервное копирование данных – Google поддерживает резервные копии всех файлов и корреспонденции в службе Google Workspace. Имея свой сервер, вы должны самостоятельно составить план на случай чрезвычайных ситуаций.

Обслуживание технической инфраструктуры - даже если вы работаете на оптимальные условия хранения и можете провести простенький ремонт, все равно необходимо каждые несколько лет менять серверы на новые.

Время и знание – армия инженеров постоянно следит за облачной инфраструктурой Google. А придется самостоятельно заботиться о частном сервере. Чтобы обеспечить бесперебойный доступ и полную безопасность, вы также должны потратить много времени на изучение способов защиты от угроз – и информация о новых хакерских трюках появляется в Интернете ежедневно.

Офисные приложения – Google Workspace – это не только Gmail и Cloud Drive, но и целый набор программ для редактирования файлов (Документы, Таблицы, Презентации, Формы и т.п.). Приобретение же сторонних коммерческих офисных лицензий требует дополнительной платы.

Ваш собственный сервер электронной почты может стать хорошим решением для компаний, обладающих широкими техническими возможностями и ИТ-отделом, или для людей с большим энтузиазмом к обучению и избытком свободного времени. Учитывайте не только стоимость оборудования, но и защиту от механических повреждений и поломок, VPN-соединения, антиспам-фильтры, дополнительные услуги от внешних производителей, резервное копирование, и, прежде всего, потенциальную стоимость риска, стресса и вашего драгоценного времени. Вы можете обнаружить, что душевное спокойствие, сервис, который работает независимо от всего, и полная поддержка специалистов будут стоить дополнительных инвестиций.

Независимо от того, какой вариант вы рассматриваете, вы можете заказать бесплатную консультацию у специалистов FOTC . Таким образом, вы получите индивидуальное предложение с учетом партнерских скидок и получите всю информацию, необходимую для принятия оптимального решения. FOTC – Ваш партнер на пути к Google Cloud!