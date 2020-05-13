Первая очередь ТРЦ и БЦ Retroville в Киеве откроется 29 мая

Официальное открытие торгово-развлекательного центра намечено на 29 мая.

Об этом сообщает пресс-служба ТРЦ.

Отмечается, что право собственности на торговый центр зарегистрировано и подтверждается выпиской из Государственного реестра имущественных прав на недвижимое имущество о регистрации права собственности №207740704 от 28 апреля 2020 года.

По состоянию на начало мая ТРЦ Retroville заполнен брендами на 86%, а 68% арендаторов проводят адаптационные работы.

В частности 29 мая начнут работу или находятся на финальной стадии ремонтных работ продуктовый супермаркет Novus и DIY-гипермаркет Leroy Merlin, магазины алкогольных напитков и пива Litra и Tоscana wine bar, продавец техники и электроники Eldorado.

Среди других ритейлеров, готовых открыться одновременно с ТРЦ, можно отметить Franke, Аптеку Доброго Дня, Космо, торговые точки ведущих телеком-операторов Украины Vodafone, Lifecell и Kyivstar, магазины Tabakerka, Funduk Sunduk, Roshen, Tutto Gusto, Novodom и Spice room, сектор услуг представят обменный пункт и мастерская по ремонту часов.

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Открытие ТРЦ Retroville пройдет с соблюдением всех требуемых норм безопасности.

На входе посетителям будут измерять температуру и контролировать наличие защитных масок; работники ТРЦ и магазинов будут обеспечены перчатками, масками и санитайзерами, дезинфекторы и подробные инструкции о принятых мерах разместят в санитарных узлах и в ключевых зонах ТРЦ и магазинов; усилят санитарный и клининговый сервис с использованием дезинфицирующих средств; будут контролировать соблюдение безопасной дистанции внутри ТРЦ.

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Напомним, ТРЦ и БЦ Retroville расположен по проспекту Правды, 47. Общая площадь объекта — 118 990 квадратных метров, арендуемая — более 91 860 квадратных метров. Проектом предусмотрено 3245 машиномест наземного паркинга. Якорные арендаторы молла — гипермаркет Novus (10640 кв. м), строительный гипермаркет Leroy Merlin (4805 кв. м), первый в Киеве кинотеатр Multiplex с новой технологией ScreenX, детский развлекательный центр Fly Kids (4640 кв. м), фитнес-клуб Sport Life (4436 кв. м) с бассейнами и джакузи, а также самый большой food-court в городе на 725 посадочных мест, где будут представлены 8 отдельных ресторанов, а также 16 операторов в рамках food-court зоны, в том числе McDonald's, KFC, Salateira и другие.