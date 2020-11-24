Победители хакатона получили 1,4 млн грн за резработку технологий для онлайн-кинотеатров

Названы победители Cinema Challenge Hackathon — первого в Украине хакатона, посвящённого созданию технологий по направлению Cinema Tech.

Победители разделят призовой фонд в 1,4 млн грн, который был предоставлен инициатором события — национальным онлайн-кинотеатром sweet.tv. Партнерами хакатона стали компания по внедрению инноваций We_Challenge и Министерство цифровой трансформации Украины.

Всего организаторы получили 1 500 заявок, из них отобрали около 500 IT-специалистов из 66 городов, составивших 71 команду, а в финал вышли 51 команда и более 100 индивидуальных участников.

Хакатон прошел в онлайн-формате и длился семь дней. Среди решений, разработанных победителями, — высокоэффективные рекомендательные системы для фильмов и ТВ-программ; комплексный сервис для совместного просмотра с друзьями; сервис, который помогает родителям сделать стриминговую платформу развивающей для детей; система для поиска фильмов — экранизаций книги, прочитанной зрителем.

Победителей определяли в трех направлениях.

В первых двух главной целью было создание сервисов, которые максимально учитывают личные предпочтения зрителей.

Победители в этих двух направлениях были определены автоматически, исходя из показателей эффективности предложенных решений.

Ими стали:

Направление: Разработка рекомендательной системы для фильмов в онлайн-кинотеатрах.

1-е место — AfterParty (280 тысяч грн).

2-е место — Too much recsys experience (140 тысяч грн).

Направление: Разработка рекомендательной системы для ТВ-программ в онлайн-кинотеатрах.

1-е место — Magic City (280 тысяч грн).

2-е место — Никита Мелентьев (140 тысяч грн).

В третьем направлении команды разрабатывали собственные идеи.

1 место — команда "Галичина" (приз — 280 тысяч грн). Было предложено комплексное решение, которое помогает создать дома атмосферу кинотеатра. В него входит комната совместных просмотров фильмов с друзьями, встроенный чат для обмена эмоциями во время просмотра контента и возможность покупать костюмы и другие аксессуары главных героев.

2 место — команда "Sweet Kids" (140 тысяч грн). Был создан детский интерактивный развивающий кабинет. С помощью геймификации родители могут давать ребенку развивающие задания для просмотра. А ребенок — создавать себе виртуального персонажа, собирать бонусы и тратить их на приобретение атрибутов для своего героя.

По словам руководства sweet.tv, среди предложенных решений есть такие, внедрением которых можно заняться уже сейчас, а некоторым участникам, не попавшим в победители, компания планирует предложить продолжить разработку их идей.