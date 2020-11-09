Федор Гречанинов и Юлия Трибушная о реструктуризации OLL.TV и партнерстве с "Волей"

Привычки просмотра контента зрителями год от года меняются, сдвигаясь в сторону OTT-сервисов. Значительно ускорила этот процесс пандемия COVID-19. Предвидя еще большие перемены, холдинг "Медиа Группа Украина" ("МГУ") нынешним летом начал реструктуризацию сервиса интернет-телевидения OLL.TV и объединение его со спутниковым провайдером XtraTV.

Руководит трансформациями директор по стратегии и развитию бизнеса "Медиа Группы Украина" Федор Гречанинов. Проектом объединения управляет Юлия Трибушная.

ПЛАТНОЕ VS БЕСПЛАТНОЕ ТВ

Расскажите о структуре дистрибуции "Медиа Группы Украина" и направлении PayTV в медиахолдинге.

Ф.Г.: Часть нашей дистрибуции в PayTV — это B2B, часть — B2C. B2C — это прямая дистрибуция клиенту. Этим занимаются XtraTV, OLL.TV и еще несколько партнеров, которые работают с OLL.TV — Vodafone, "Киевстар", "Укртелеком", Vega и другие. B2B-дистрибуция — продажа наших каналов "Украина", "НЛО TV", "Индиго TV", "Футбол 1/2/3", а также тех, которые не принадлежат "МГУ", например, телеканал "Рыбалка", сервис "Амедиатека", самым разным провайдерам на рынке Украины.

Кто сейчас локомотив продаж — "Украина", "НЛО TV", "Индиго TV"?

Ф.Г.: На самом деле они сейчас по размеру доходов сопоставимы с "Футболами".

И это все платное ТВ/PayTV?

Ф.Г.: Совершенно верно, это PayTV.

Где сейчас бесплатно можно увидеть каналы "МГУ"?

Ф.Г.: В интернете и на спутнике — это "Украина 24". Также на сайте телеканала "Украина" идет трансляция, но урезанная. И конечно же, в цифровом эфире / DVB-T2 есть каналы "Украина", "НЛО TV", "Индиго TV" и "Украина 24".

Ю.Т.: Частично контент этих каналов выкладывается и в YouTube, но отдельными сериями, шоу, передачами, а также на сайты телеканалов.

Что будет дальше с бесплатным контентом?

Ф.Г.: Хороший вопрос! Останется "Украина 24". Канал "Украина" сократит свое присутствие на сайте и в YouTube. В наших планах пересмотреть окна того, что будет доступно зрителю, когда и на какой платформе. Другими словами, один и тот же сериал может появиться и в OLL.TV после эфира на телеканале "Украина", и в YouTube, но будет иметь значение окно – с какой задержкой он окажется на YouTube. Это как раз наш будущий эксперимент.

COVID-19 И ТЕЛЕСМОТРЕНИЕ В 2020-М

Какую роль сыграл карантин в ТВ-просмотре? Ведь люди оставались дома и смотрели телевизор.

Ф.Г.: Сначала наблюдался скачок, но потом смотрение стало падать и возвращаться к нормальному уровню. При этом у ряда кабельных провайдеров были сложности со сбором денег с абонентов. Причина — падение доходов населения и, как результат, ухудшение ликвидности кабельных провайдеров.

Причиной оттока у кабельных операторов стало также перераспределение в пользу OTT-сегмента. Таким образом COVID-19 стал катализатором перехода на новые технологии.

Украинцы открыли для себя OTT-сервисы.

Ф.Г.: Многие OTT-провайдеры в начале карантина предложили специальные промопериоды, и зрители, не потратив ни гривни, неожиданно для себя окрыли библиотеку контента, отложенный просмотр, видео по запросу и другие плюшки OTT.

В итоге смотрение в 2020-м не сильно изменилось. На рынке происходят другие структурные изменения, такие как переток абонентов из кабеля в OTT-сегмент, переход из линейного ТВ-потребления на нелинейное.

Количество подписчиков у медиасервиса OLL.TV увеличилось?

Ф.Г.: Сервис OLL.TV традиционно был завязан на футболе, но в июне этого года мы пересмотрели позиционирование этой платформы. С одной стороны, пандемия и карантин были фактором большего потребления ОТТ-сервисов, но с другой — это полностью нивелировалось отсутствием футбольных матчей. Поэтому в количественном соотношении OLL.TV в это время не выиграл.

А в качественном?

Ю.Т.: Рост OLL.TV начался как раз после выхода из карантина. Благодаря тому, что на глубинном уровне произошло очень многое: мы изменили продукт, команду, ценообразование. Изменения продолжаются, и по нашим планам в феврале-марте 2021 года это будет уже совсем другая платформа, по сравнению с мартом 2020-го.

Ф.Г.: Сейчас мы точно можем сказать, что есть очень много украинцев, для которых "нефутбольное" предложение OLL.TV — самое вкусное и интересное на рынке, а вместе с футболом оно точно вкуснейшее и интереснейшее! Начиная с июня, мы все это видим в цифрах: тогда и начался стремительный рост "нефутбольных" подписок и "нефутбольного" потребления. Мы продолжаем усиливать это предложение.

В нашем понимании, если рынок быстро растет, значит есть место для нескольких игроков, и важно отличаться от других. На наше предложение есть спрос, и мы довольны ситуацией. Конечно, всегда хочется большего, поэтому меняется платформа, а на это нужно время. Когда мы говорим о восприятии сервиса потребителями, то на это тоже уходит время.

Формула успеха PayTV: эксклюзивный контент и удобство сервисов. О каких инвестициях в цифровые площадки идет речь?

Ф.Г.: Мы уже очень много инвестировали в повышение стабильности платформы OLL.TV, и это постоянный процесс. Меняются технологии, сервис растет, как следствие – инвестиции в технологическую цепочку неизбежны.

Кроме того, есть фактор футбола. Футбол — очень сложный продукт для ОТТ-сервиса. Представьте, одномоментно приходит огромное количество людей только на матч. Это создает пики, которых обычно не бывает.

Собственно, это происходит сейчас с Megogo, у которого появились "Футболы", и он не всегда справляется. Это видно по отзывам людей в сети. Мы в OLL.TV сталкивались с подобными ситуациями и научились их решать.

Другими словами, трансляции футбольных матчей позволили построить достаточно устойчивую инфраструктуру?

Ф.Г.: Я бы сказал, что мы самые закаленные на рынке. И в этом смысле больше других готовы к стрессовым нагрузкам и неприятным неожиданностям. Именно потому, что они у нас были.

Фактически каждый игрок, выходящий на рынок ОТТ, должен быть готов инвестировать, инвестировать и инвестировать.

"ВОЛЯ", MEGOGO И "ФУТБОЛЫ"

Телеканалы "Футбол 1/2" и компания "Воля" получили официальные права на трансляции матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА сезонов 2018-2021 годов. Расскажите о ситуации с вашим партнером "Волей", который перепродал свои права сервису Megogo. Новость об этом появилась в начале октября.

Ф.Г.: Не секрет, что Megogo давно хотел получить права на футбол. Они вели переговоры, в том числе с нами.

Как давно велись переговоры?

Ф.Г.: Более двух лет. И вот в нынешнем году мы почти договорились, что отдадим им каналы "Футбол". Для нас самым сложным был вопрос, оставляем у себя этот эксклюзив или нет. И мы приняли для себя решение, что готовы отойти от эксклюзива и делиться правами на каналы.

До подписания соглашения мы решили, что нам не нравится сделка, и попросили пересмотреть условия, но не встретили понимания. Мы просто не смогли договориться, в результате подписание не состоялось. Однако аппетит к "Футболам" у них не пропал.

После этого Megogo решили играть в свои эксклюзивы, несмотря на то, что мы подписали меморандумы по чемпионатам Испании (Ла Лига) и Германии (Бундеслига). Они нарушили условия этих меморандумов и забрали Лиги, хотя юридические нормы не были нарушены.

Какова роль компании "Воля" в этих переговорах?

Ф.Г.: Все это время мы воспринимали "Волю" как полноправного партнера. В 2018 году каждый из нас купил официальные права на трансляции матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА до 2021 года. Между "МГУ" и "Волей" никаких юридических соглашений нет, но мы работаем на одном рынке, у нас были договоренности о развитии этого рынка и использовании прав. Разумеется, мы сообщили им о переговорах с Megogo, однако о том, что "Воля" заключила сделку с Megogo, мы узнали уже по ее завершении.

Неужели из пресс-релиза?

Ю.Т.: Нет, это было официальное письмо, но оно пришло всего за пару часов до пресс-релиза.

Ф.Г.: Это бизнес, здесь нет места обидам, однако это было совершенно не по-партнерски. Я думаю, что на самом деле это была хорошая сделка для Megogo и очень плохая для "Воли".

У "Воли" сейчас есть каналы "Футбол 1/2"?

Ю.Т.: Каналов нет в широких пакетах, но они с сентября в a la carte (доплата отдельно за конкретные каналы, не в пакете. – Ред). Вывести "Футболы" в a la carte и продавать отдельно от своих пакетов — решение "Воли".

Ф.Г.: Кроме матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы, каналы "Футбол 1/2/3" показывают эксклюзивно также чемпионаты Украины и Италии.

Каналы "Футбол 1/2/3" широко продаются по стране.

Ф.Г.: Наша сеть дистрибуции включает десятки провайдеров, предлагающих своим абонентам телеканалы "Футбол 1/2/3".

Почему это произошло именно сейчас, когда сроки на права практически истекли?

Ю.Т.: Именно поэтому "Воля" и решила под конец срока лицензии максимально монетизировать эту историю.

Ф.Г.: Мы эффективно использовали эти права, а "Воля", по нашей оценке (а у них может быть собственная оценка), неэффективно использовала эти права, поэтому решила заработать хоть что-нибудь.

Чего ожидать от нового тендера на покупку прав?

Ф.Г.: Об этом еще рано говорить. "МГУ" участвует в тендере на рыночных условиях, в конкурсе, в котором может принять участие любой игрок, соответствующий требованиям УЕФА. Когда-то мы конкурировали с "1+1 media", холдингом, за которым стоит Коломойский. Сейчас, очевидно, будем в конкуренции с Megogo, сервисом, за которым стоит Черновецкий. Футбольные права — это большие деньги, которые есть далеко не у всех.

Также в октябре появилась новость о том, что OTT-сервис sweet.tv запускает трансляцию каналов "Футбол 1/2". Это договоренность какого периода?

Ф.Г.: С ними мы давно ведем переговоры. Стала ли передача "Волей" прав на трансляцию футбола Megogo важным фактором? Безусловно. Но мы со sweet.tv договорились обоюдовыгодно. Это была честная сделка, о которой мы не смогли договориться с Megogo.

Сейчас ведем переговоры и с другими игроками рынка.

С кем, если не секрет?

Ю.Т.: Игроков немного, поэтому практически со всеми и ведем. С кем-то сделка близка к завершению, с кем-то приостановлена. Это непрекращающийся процесс.

Юлия Трибушная отвечает за объединение OLL.TV со спутниковым провайдером XtraTV

МЕДИА, КАК ВАЖНАЯ ЧАСТЬ ФУТБОЛЬНОЙ ЭКОСИСТЕМЫ СТРАНЫ

Футболы — это та фишка, которая выделяла сервисы OLL.TV и XtraTV. Это была своего рода монополия на рынке. Что изменилось?

Ю.Т.: Это не было монополией. Когда тот же Megogo покупает российский сервис "МореТВ" и продает его на своих площадках, это тоже монополия? А кто-то покупает боксерский матч или библиотеку Диснея и показывает это только у себя? Так работает рынок, и речь идет об эксклюзиве.

Ф.Г.: Но даже эксклюзива как такового у нас по "Футболам" не было. Кроме наших сервисов OLL.TV и XtraTV, футбольный контент уже много лет доступен абонентам "Киевстара" и Vodafone на сервисах "Киевстар.Футбол" и Vodafone TV. Да и в сетях других провайдеров, как я уже говорил, они были.

Телеканалы "Футбол" за это время стали важной частью футбольной экосистемы страны.

Деньги, которые мы платим Украинской премьер-лиге за права, — это значительная составляющая в финансировании отечественного футбола. Для многих клубов эти доходы — значимая частью финансирования. В свое время за эти права мы предложили больше всего денег, подчеркиваю, денег для развития украинского футбола! И да, сегодня это убыточный для нас проект, и, вероятно, таким и останется.

Мы заинтересованы в том, чтобы у наших подписчиков был доступ к футбольному контенту, и готовы терять на этом деньги. Вы — провайдер, и хотите футбольный контент — хорошо. Только не думайте, что вы на нем заработаете. Но если есть желание получить прибыль в ситуации, когда я точно получаю убытки, то я не понимаю, почему такая сделка должна состояться? Это о сделке с Megogo.

Включаясь в эту историю, компании должны понимать, что они тоже становятся соинвесторами в украинский футбол.

Ю.Т.: Для того, чтобы украинские клубы попали в ЛЧ и ЛЕ, должна случиться УПЛ. OLL.TV, пожалуй, один из самых крупных спонсоров Украинской премьер-лиги, поэтому каждый раз мы стараемся благодарить наших подписчиков за то, что они тоже принимают в этом участие. Каждый подписчик OLL.TV может смело заявить, что и благодаря ему побеждают любимые клубы и сборная Украины.

На днях был анонс о запуске телеканалами "Футбол" диджитал-проектов.

Ф.Г.: С точки зрения футбола, мы хотим вести разговор с большим количеством людей, чем число наших подписчиков. Для того, чтобы футбол, как явление, в стране был востребованным, важно разговаривать не только с теми, кто его уже смотрит, важно охватить больше украинцев.

Ю.Т.: Чем больше людей узнают о футболе, полюбят его, посмотрят и впоследствии заплатят деньги, тем большее финансирование получат отечественные клубы для развития.

Ф.Г.: Говоря о футболе, важно развивать всю экосистему. Мы не можем жить в ситуации, когда идет речь только об OLL.TV, только о каналах "Футбол" и "Шахтере". Нужен сильный отечественный чемпионат, который начинается детскими спортивными школами и заканчивается теми деньгами, которые получают украинские клубы для выхода в Лигу чемпионов и Лигу Европы. Так мы понимаем свою роль во всем этом процессе как медиа. Это предполагают и некоторые проекты в YouTube.

НЕ "ФУТБОЛАМИ" ЕДИНЫМИ

Опять же, в октябре состоялся запуск русскоязычного Netflix. Получается, в скором времени всем украинским сервисам придется конкурировать с международными платформами в создании контента, и не только спортивного…

Ф.Г.: Мы, как сервис OLL.TV, уже боремся за "неспортивную" аудиторию. По большому счету зритель должен попробовать все OTT-сервисы, чтобы найти "свой". Кто уже пользовался нашим сервисом, стоит зайти и посмотреть сейчас. Ведь это совершенно другой сервис, с иным набором фильмов и сериалов.

Когда стоит ожидать оригинальный контент?

Ф.Г.: Быстро сделать суперкачественный оригинальный контент не получится. Чтобы создать контент, способный конкурировать с Netflix, нужно время. Мы хотим создавать не просто эксклюзив (его как раз делают, и это не так интересно для нас), а контент, меняющий правила игры. Процессы запущены, однако мы не увидим этого до конца 2020-го. Надеюсь, успеем. Если равняться — то на лучших: Netflix, HBO, Apple.

Сегодня не нужна платформа, чтобы сделать продукт в рамках эфирного телевидения или на YouTube. Не хотим делать то, что и так уже происходит. В стране снимают 50 сериалов, а мы снимем 51-й – неинтересная история. Платформа – это другой способ монетизации и потребления, иная экосистема. Ее смысл — показывать продукт, который телик не сделает. Это должен быть продукт, который сможет окупиться только за счет платформы.

"МГУ" планирует повышение цен на свои телеканалы для провайдеров на уровне 30%. Когда это произойдет?

Ю.Т.: С 1 января 2021 года медиагруппы повышают цены для провайдеров. Последние повысят цены для абонентов немного раньше. Традиционно это происходит в ноябре-декабре. Мы в OLL.TV повысили цены с 1 ноября 2020-го. Кабельные операторы, вероятно, с 1 декабря текущего года.

ТВ и интернет-рынки сильно переплетаются. Цены поднимают медиагруппы, а растут они у провайдеров интернета. Происходит симбиоз рынков.

Ф.Г.: Четкую грань сегодня можно провести не везде. Есть участники рынка, о которых мы точно можем сказать, что это телевизионный игрок, а это интернет-игрок. А есть такие, когда уже не поймешь, как к ним относиться. Это тенденция последнего десятилетия. Во всем мире достаточно активно стираются грани между индустриями. И это не только о телекоме и медиа. К примеру, есть сервисы, где непонятно, то ли это IT-компания, то ли банк.

Федор Гречанинов: "С нами сложно договориться, это правда. Но если вы подписали с нами бумагу, можете на это полагаться и уверенно строить свой бизнес"

На ваш взгляд, как рынок платного телевидения будет развиваться после пандемии COVID-19?

Ф.Г.: Это зависит от того, как будет развиваться общая экономическая ситуация в стране. Я не вижу сейчас противоречий, которые смогут поменять рынок. Больших войн мы сможем избежать, если всем хватит ума, терпения, толерантности и так далее.

Мне кажется, что ОТТ-игроки еще не в том состоянии, чтобы затевать большие войны, а кабельщики уже не в том состоянии. Медиагруппам же война не нужна. Есть понятная траектория развития, рынок, система. При этом любая война только ускорит развитие ОТТ.

На чем все держалось последние годы? У медиагрупп, как и у провайдеров, есть интерес развивать платный рынок. О нюансах мы можем спорить, но при этом каждый готов чем-то пожертвовать, чтобы это происходило. Сам факт, что у Megogo появились трансляции матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы, неплох. Мы сами к этому были готовы. Это ни хорошо, ни плохо, это вопрос условий, на которых этот факт произошел. Нарушение договоренностей — вот, что плохо для рынка. Если мы хотим что-то построить, нужно строить сообща, а для этого необходимо доверие. Оно базируется на том, что мы договорились, подписали, выполняем.

С нами сложно договориться, это правда. Но если вы подписали с нами бумагу, можете на это полагаться и уверенно строить свой бизнес. И вы определенно должны знать: если вдруг что-то пошло не так и стало невыгодным, нужно об этом сказать. Если сможем, что-то откорректируем. Мир вокруг нас, как и обстоятельства, постоянно меняются. Уметь быть живыми и гибкими, с одной стороны, но жесткими с точки зрения выполнения обязательств, с другой стороны – это то, какими мы стремимся быть сами, и то, чего мы ожидаем от наших партнеров.