Почему опять остановлен Алчевский меткомбинат

ПАО Алчевский металлургический комбинат (АМК, Луганская обл.), контролируемый корпорацией "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), 13 февраля прекратил выплавку чугуна из-за нехватки железорудного сырья (ЖРС), поставляемого горнорудными предприятиями Украины.

"Прекратили работу из-за блокирования железной дороги и нехватки железорудного сырья, поставляемого с горно-обогатительных комбинатов группы "Метинвест", — сообщили вчера на предприятии.

12 февраля было выплавлено около 4,5 тыс. тонн чугуна. "13-го февраля — "ноль" по чугуну", — констатировал представитель предприятия, затруднившись ответить, когда возобновится работа.

Ранее сообщалось, что АМК с конца ноября 2016 года работал одной доменной печью, среднесуточное производство в январе составляло 4-4,5 тыс. тонн чугуна. В начале февраля на несколько дней было падение выплавки стали до 3,3 тыс. тонн, однако затем выровнялось до 4,5 тыс. тонн.

Отметим, что кокс с коксохимического завода "Алчевсккокс" в феврале не поставлялся на Днепровский меткомбинат (Каменское Днепропетровской обл.), в то время как в январе поставки кокса с АМК на ДМК были на уровне 10-11 тыс. тонн.

В конце прошлой недели сообщалось, что руководство, так называемой, ЛНР заявило о возможной "национализации" ряда промышленных предприятий, которые перерегистрировались на территории, контролируемой правительством Украины и платят налоги в украинский бюджет. Среди них — АМК и Алчевскокс.

Алчевский меткомбинат в январе текущего года снизил производство готового проката на 20% год к году — до 102 тыс. тонн, стали — на 21%, до 109 тыс. тонн, чугуна — на 22%, до 107 тыс. тонн, агломерата — на 12,7%, до 199 тыс. тонн.

Алчевский меткомбинат в 2016г увеличил производство готового проката на 97,4% — до 1,232 млн тонн, стали — в 2,1 раза, до 1,397 млн тонн, чугуна — на 93,1%, до 1,334 млн тонн.

С конца августа-2014 до начала июня-2015 меткомбинат почти полностью простаивал.

Алчевский МК — предприятие с полным металлургическим циклом.

Стратегическим инвестором меткомбината является корпорация ИСД.

Алчевсккокс — один из крупнейших коксохимических заводов Украины. Обеспечивает коксом два меткомбината корпорации ИСД, в том числе Днепровский МК, расположенный в Днепропетровской области.

ИСД основана в 1995 году. Является интегрированной холдинговой компанией, владеющей пакетами акций предприятий горно-металлургического комплекса. В состав корпорации входят Алчевский и Днепровский меткомбинаты, меткомбинат ISD-Dunaferr (Венгрия) и ISD-Huta Czestochowa (Польша).

Крупнейшими акционерами корпорации являются Олек Мкртчан, Сергей Тарута и группа российских инвесторов, которые, как считается, приобрели крупный пакет акций за счет кредита российского ВЭБ. В последнее время именно эта группа инвесторов считается наиболее влиятельной среди всех акционеров корпорации ИСД.