Методичка для разговора с таксистом на электрокаре: когда начнутся веерные отключения

26 января вооруженные люди, которые представились как ветераны батальона "Донбасс" (оказалось — активисты), при поддержке нардепов Владимира Парасюка и Семена Семенченко начали блокаду незаконной торговли с неконтролируемыми районами Донецкой и Луганской областей. Блокировать решили несколько железнодорожных переездов — до тех пор, пока "днровцы" не отпустят пленных украинцев.

За три недели блокада незаконной торговли ради освобождения заложников превратилась в блокаду "торговли на крови" — поступлений любых товаров из/в отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Ведь пересекают линию соприкосновения с официальными накладными и другими документами (это продукция для украинских предприятий). Более того, оказалось, что по железнодорожным перегонам идет не контрабанда, а энергетический уголь для украинских тепловых электростанций (ТЭС).

Страну всколыхнула паника, СМИ запестрели заголовками: "Украину ждут веерные отключения — антрацита на теплоэлектростанциях осталось на две-три недели".

Правительство собрало Антикризисный энергетический штаб и признало, что в Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Черниговской, Запорожской, Сумской и Черкасской областях действительно могут быть отключения света.

Вам выпадает поездка с водителем-таксистом на электрокаре, который опасается, что на следующий рейс не выйдет. Как объяснить ему (и самому себе), почему у нас в разгар холодов ежегодно возникает форс-мажор, когда ждать отключений света и спонсируют ли украинцы ОРДЛО?

Водитель:

Блокада остановила поезда с углем из ОРДЛО. Кому он вообще нужен в Украине?

Вы:

Нам с вами нужен. В Украине половина тепловых электростанций работает на антраците, половина — на газовом угле. Они не взаимозаменяемые. В стране антрацит добывают только шахты, оставшиеся на неконтролируемой территории Донецкой и Луганской областей. Ежегодно нужно 9 млн тонн такого топлива для украинских ТЭС и ТЭЦ.

С 2014 года у нас дефицитные времена. Антрацит можно получить двумя способами: вывезти с оккупированного Донбасса или импортировать из ЮАР, Австралии, США, Вьетнама. Это стало известно еще более двух лет назад. Тогда же стало известно, что рассчитывать на Россию в поставках антрацита — нельзя.

С газовым углем проще: крупнейшие шахты остались на контролируемой территории. Также возможен его импорт из Польши и других стран.

Водитель:

И что — блокада эффективная? Мне пора запасаться спичками, свечками и пересаживаться на дизель?

Вы:

Заблокированы не самые мощные ж/д ветки. Поэтому поставки угля задерживаются не для всех станций, а общие запасы угля сокращаются медленнее, чем было бы при полной блокаде. 29 января на складах станций было 885 тыс. тонн антрацита и 770 тыс. тонн газового угля, 13 февраля антрацита стало 842 тыс. тонн, а газового — 688 тыс. тонн.

Трехнедельная блокада привела к снижению складских запасов антрацита на 40 тыс. тонн.

За пару недель блокады украинские теплоэлектростанции и теплоэлектроцентрали недополучили свыше 170 тыс. тонн такого угля. Это около пяти суток работы.

Ежедневно антрацитовые ТЭС сжигают около 30 тыс. тонн угля. На их складах осталось 842 тыс. тонн. Если блокада распространится на другие ветки и продолжится, то запасов хватит на 20-40 дней.

К тому же уголь на станциях распределяется, мягко говоря, неравномерно: на одних станциях запасов хватит на две недели, на других — на месяц.

Нужно обратить внимание на газовый уголь — его запасы снизились на 82 тыс. тонн. Чтобы минимизировать вред "блокаторов", в энергосистеме начали увеличивать загрузку ТЭС, использующих такое топливо.

Но свет и тепло в твоей квартире практически наверняка будут до весны. И машину подзарядить сможешь.

Водитель:

Но это же незаконно — покупать уголь у террористов?!

Вы:

Удивительное дело, но Украина покупает донбасский уголь у предприятий, зарегистрированных на контролируемой территории. Шахта находится в ОРДЛО, а ее юридический адрес — на контролируемой территории, налоги она платит в бюджет Украины. Шахтеры на оккупированной территории получают зарплату безналом на гривневые карточки, эмитированные украинскими банками.

Список поставщиков угля для станций утверждают в СБУ. Все законно.

Водитель:

Надо иметь самоуважение. Давайте сейчас же закажем уголь в Африке или Австралии!

Вы:

Сейчас "горячий сезон" — весь антрацит уже законтрактован, его поставки потребителям — расписаны. К тому же есть объективные сроки доставки. Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что получить импортный уголь мы сможем через 50-52 дня с момента заключения контракта.

Если ограничить потребление до 20 тыс. тонн в сутки, то запасов антрацита хватит на 1-1,5 месяца. Не будет новых поставок, то будут предприняты экстренные меры, введены более серьезные ограничения потребления. Например, в областях на несколько часов в сутки будут поочередно выключать свет. Киев этого может и не заметить, но какой-то городок в Сумской или Запорожской областях будет сидеть без света. И их будут десятки.

Проще говоря, уголь надо было заказывать хотя бы осенью.

Водитель:

А может проще отключить антрацитовые станции?

Вы:

Станции нельзя выключать по щелчку пальцев — они балансируют друг друга во время пиковых нагрузок на сеть. Например, чтобы Запорожская атомная станция работала на полную мощность, в системе хотя бы минимальным составом должны работать Криворожская и Приднепровская ТЭС (обе на антраците). Чтобы работала на газовом угле Углегорская ТЭС — нужны Змиевская и Славянская ТЭС (обе на антраците).

Кроме того, что станции обеспечивают свои города-спутники теплом и электроэнергией. Что случится, если они остановятся в -20С? Примерно то же самое, что в Алчевске 2006-го.

Водитель:

Давайте переделаем станции на тот уголь, который есть!

Вы:

Идея обсуждается уже третий год. Есть официальная позиция правительства и СНБО от 2015 года: рассмотреть возможность перевести антрацитовые ТЭС и ТЭЦ на газовый уголь.

Бывший министр энергетики Владимир Демчишин заявлял, что для модернизации энергоблока мощностью 200-300 МВт потребуется около $100 млн и два года. В 2016 году государственная генерирующая компания "Центрэнерго" заказала проекты по переводу двух энергоблоков Змиевской ТЭС. Примерная стоимость проекта 175 млн грн., срок выполнения 6-8 месяцев. Реальные работы еще не начинались.

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко оценивает стоимость перевода 3-4 блоков Приднепровской ТЭС примерно в 600 млн грн. При этом, официально энергетическая компания Рината Ахметова до последнего времени считала, что для работы ее ТЭС нужно использовать уголь с ее шахт. Импортировали только для подстраховки.

Третий крупный игрок — "Донбассэнерго" — располагает всего двумя станциями: Славянская ТЭС — на контролируемой территории, Старобешевская ТЭС — в ОРДЛО. В компании считают, что для Славянской ТЭС с технической и экономической стороны целесообразно использовать донбасский антрацит, ведь она работает всего одним энергоблоком.

Водитель:

Почему мы каждый год наступаем на одни и те же "грабли"?

Вы:

Инвестировать в модернизацию станций или импортировать уголь — не слишком выгодно частным собственникам тепловой генерации.

У ДТЭК, например, построена вертикаль: от собственных шахт с антрацитом и газовым углем (70% добычи в Украине) до ТЭС (70% тепловой генерации) и облэнерго. С точки зрения бизнеса будет странно импортировать уголь, когда есть свой. Даже если его приходится везти с неконтролируемой территории.

"Донбассэнерго" из-за войны работает минимальным составом энергоблоков. Расход угля Славянской ТЭС столь низок, что никогда не окупит вложения в перевоз с антрацита на газовый уголь.

Водитель:

Но есть еще и государственные ТЭС!

Вы:

Да, и государственное "Центрэнерго" несколько раз в год покупает по 70-80 тыс. тонн угля из ЮАР. В отопительном сезоне 2016-2017 годов компания заключила контракт на экспедиторские услуги 1 млн тонн антрацита.

В 2017 году мы не обнаружили следов поставок африканского угля, хотя до конца отопительного сезона есть время. Но, возможно, уголь на "Центрэнерго" завезут в апреле*, когда атомные энергоблоки уйдут на плановые ремонты?

*И отопительный сезон как раз закончится

Водитель:

Но, ребята, по дефолту мы все равно спонсируем жизнь в ДНР/ЛНР. Почему мы не покупаем уголь стабильно за границей? Не первый раз такая лажа.

Вы:

Государство создало условия для закупки угля заграницей. Цена на энергетический уголь в Украине привязана к биржевому индикатору API2 (стоимость энергетического угля в порту Роттердам) плюс доставка в Украину.

В цену электроэнергии в Украине заложен средний за 12 месяцев показатель стоимости угля в порту Роттердам. Как оказалось, "для графа де Ла Фер — этого слишком мало, а для Атоса — слишком много".

Представители ДТЭК, крупнейшего частного владельца ТЭС и угольных шахт, заявляют, что цена угля, установленная в Украине, все равно не позволяет им импортировать уголь. Сейчас в тариф ТЭС заложено около 1800 грн за тонну угля. С апреля 2016 года по февраль 2017-го цена импортного угля с 1200 грн до 2100 грн за 1 тонну.

В то же время, украинская цена (1800 грн.) существенно выше стоимости угля, добытого в "ДНР/ЛНР". Премия, которая должна была обезопасить Украину от очередного угольного кризиса, формально идет поставщикам угля. За риск работы с неконтролируемыми территориями.

Так что теперь настало время принимать на себя риски: правительству, которое одобрило такие запасы угля для ТЭС, министру энергетики, который лоббировал увеличение закупок газа и молчал о закупках угля, менеджерам тепловой энергетики, которые решили, что иметь несколько источников угля не нужно.