После убытков 2020 года нефтегазовые компании входят в 2021 год с оптимизмом, — McKinsey

Компании, которые добывают нефть и газ, оправляются от удара эпидемии. Несмотря на тяжелый 2020 года, когда все ключевые энергетические гранды зафиксировали убытки, в 2021 год компании входят с оптимизмом из-за роста ВВП и роста цен. Об этом идёт речь в эксклюзивной презентации представителей международной консалтинговой компании McKinsey Намита Шарма и Оле Ролсена, которая была представлена во время стратегической сессии группы "Нафтогаз".

Эксперты McKinsey отметили, что в 2019 году мировые инвестиции в сектор нефти и газа составили около 616 млрд долл., а в 2020 году они сократились до 447 млрд долл.

В презентации отмечено, что пандемия усилила негативное влияние тенденции, которая наблюдалась в течение предыдущих 10 лет: акционеры 500 крупнейших компаний нефтяной и газовой промышленности в течение последнего десятилетия существенно сократили свои доли. Однако в целом сейчас наблюдается быстрое восстановление нефтегазового сектора.

По их данным, спрос на ископаемые виды топлива приближается к своему пику: для нефти этот пик наступит в 2029 году, а для газа — в 2037 году.

В компании McKinsey отметили, что такие выводы подтверждаются также ситуацией на рынке газа в Украине: после завершения государственного регулирования только крупнейшие поставщики решили держать цены ниже отметки 6,99 (грн/куб. м) в рамках маркетинговых стратегий привлечения клиентов. По данным информационно-консультационного центра "ГазПравда", 7 компаний уже в апреле продают газ по цене выше 8 гривен за кубометр.

Как ранее сообщалось, 7 апреля НКРЭКУ приняла решение, которое зафиксировало правила работы "Годового тарифа", обязательного для всех поставщиков газа частным потребителям. Именно этот тариф уже с 1 мая должен защитить потребителей от сезонных скачков цены на газ во время следующего отопительного сезона.

Напомним, ранее в группе "Нафтогаз" сообщили, что возможность подключения к годовом тарифу получат все бытовые потребители газа в стране. "Преимущества годового тарифа и его гибкость уже оценили потребители ГК "Нафтогаз". Пришло время масштабировать этот опыт на всю страну. Наши клиенты, которые выбрали осенью тариф "Годовой", до сих пор платят за газ по цене, которая была на момент подписания договора", — отметил глава Нафтогаза Андрей Коболев.