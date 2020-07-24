При реконструкции аэропорта "Борисполь" разворовали 37 млн грн — СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) задокументировала масштабное хищение государственных денег, выделенных на реконструкцию международного аэропорта "Борисполь".

Как сообщает пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы установили, что менеджмент коммерческой структуры в 2017 году стал победителем тендера на строительство многоуровневого паркинга в аэропорту.

Бизнесмены подозреваются в фальсификации документов, в объемах выполненных работ и использовании субъектов хозяйствования с признаками фиктивности, что позволило перевести в наличные и присвоить почти 37 млн грн.

В рамках начатого уголовного производства сотрудники СБ Украины проводят ряд обысков в офисах и по месту жительства фигурантов производства.

В квартире одного из фигурантов правоохранители изъяли около $60 тысяч и более 1,5 млн грн, законность происхождения которых не подтверждена.

Сейчас по всем адресам проведения обысков описывается и изымается финансово-хозяйственная документация, подтверждающая противоправную деятельность фигурантов.

Продолжается досудебное следствие в уголовном производстве, начатом по части 2 статьи 212 и части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины.

Операция проводится совместно со следственным управлением Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Отметим, что весной 2019 года в аэропорту возобновил работу терминал F. Его закрыли в 2013 году по причине малого пассажиропотока. Сейчас здесь размещаются известные компании-лоукостеры, которые перебазировались из столичного аэропорта "Киев" имени Игоря Сикорского.

Напомним, ранее руководство Борисполя заявило, что из-за повышения выплат дивидендов в государственный бюджет с 40% до 90% в аэропорту отложат строительство галереи терминала D и откажутся от реализации нескольких инвестиционных проектов — в том числе и от озеленения территорий.