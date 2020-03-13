"Приватбанк" требует от группы Коломойского вернуть 247 АЗС

"Приватбанк" через суд пытался расторгнуть договор лизинга на 247 автозаправочных станций сети "Приват", однако суд по иску 38 компаний-арендаторов этих АЗС запретил банку совершать действия по возвращению или истребованию объектов лизинга. Об этом сообщает enkorr.

В решении суда сообщается, что в 2016-м году 15 компаний группы с орбиты группы "Приват" заключили с "Приватбанком" ряд договоров финансового лизинга на 247 АЗС в 20 областях страны. В дальнейшем эти АЗС были переданы 38 компаниям-арендаторам.

Общая сумма задолженности 14 из 15 компаний-владельцев АЗС по договорам лизинга составляет 2,015 млрд грн. Из этих судебных процессов также стало известно, что в 2017 году ПАО "Укрнафта" официально обращалась в "ПриватБанк" с просьбой дать согласие на передачу компании в сублизинг как минимум части этих АЗС.

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Отмечается, что в настоящее время "Приватбанк" "совершает активные действия по расторжению договоров лизинга и возврата объектов лизинга".

Сообщается, что банк направил в адрес лизингополучателей уведомление о расторжении договора лизинга и предъявил требования о возврате имущества, в которых предупредил о возможности принудительного возвращения.

Заявители считают, что указанными действиями существенно нарушаются их права на мирное владение и пользование автозаправочными станциями (АЗС) в общем количестве 247 единиц.

Хозяйственный суд Киева запретил "Приватбанку" совершать действия по возвращению или истребованию объектов лизинга.

247 АЗС составляют 25% от общего количества АЗС группы "Приват" без учета станций "Укрнафты".

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