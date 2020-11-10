IT и Телеком 1 час назад

ПриватБанк внедрил для клиентов бесплатную облачную цифровую подпись

Система удаленного доступа к ключам КЭП через smart-устройства и "Приват24" обеспечивает защищенный вход в системы и комплексы и подписание документов с помощью любого смарт-устройства, которое поддерживает технологию Smart-ID

Фото: YouTube Фото: YouTube
Фото: YouTube

Бизнес-клиенты ПриватБанка, включая нотариусов, госрегистраторов и субъектов, приравненные к ним, а также госорганы, предприятия и организации государственной формы собственности отныне могут получить защищенный КЭП (квалифицированную электронную подпись — Delo.ua) с "облачной" технологией Smart-ID в ПриватБанке.

Как сообщает пресс-служба госбанка, это можно сделать онлайн в "Приват24Бизнес" с прохождением соответствующих верификационных процедур.

Кратко и по делу в Telegram

По информации ПриватБанка, запущенная в 2020 году технология "облачного" Smart-ID является современной и удобной альтернативой "токена", и полностью отвечает требованиям Закона Украины №2155 "Об электронных доверительных услугах".

Принципиально новая для Украины система удаленного доступа к ключам КЭП через smart-устройства и "Приват24" обеспечивает защищенный вход в системы и комплексы и подписание документов с помощью любого смарт-устройства, которое поддерживает технологию Smart-ID.

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Новый сервис позволяет отказаться от необходимости ношения и хранения секретных ключей на токенах, flash-носителях или smart-картах, а также является универсальным решением, исключает проблему совместимости устройств, операционных систем, платформ, языков разработки и сред использования.

Подробнее о бесплатной технологию Smart-ID для пользователей и партнеров (подключение через API) можно узнать по ссылке. А инициировать интеграцию технологии SmartID через API можно по ссылке.

Напомним, за 9 месяцев 2020 года количество клиентов, которые отправляют зарубежные переводы через Приват24, выросло, по сравнению с 2019 годом, на 65% — с 79 тысяч до 120 тысяч человек.

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