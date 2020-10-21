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Банки 1 час назад

Сумма международных переводов через Приват24 возросла за год почти вдвое

Количество переводов, которые украинцы делают онлайн, за год выросла на 68% — со 130 тысяч до 190 тысяч операций

Фото: Facebook/ПриватБанк Фото: Facebook/ПриватБанк
Фото: Facebook/ПриватБанк

За 9 месяцев 2020 года количество клиентов, которые отправляют зарубежные переводы через Приват24, выросло, по сравнению с 2019 годом, на 65% — с 79 тысяч до 120 тысяч человек.

Об этом сообщает пресс-служба государственного финучреждения.

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По информации ПриватБанка, количество переводов, которые украинцы делают онлайн, за год выросло на 68% — со 130 тысяч до 190 тысяч операций, а сумма отправленных цифровых международных переводов увеличилась с 36 до 66 млн долларов США.

В ПриватБанке отмечают, что в начале октября доля клиентов, которые пользуются международными переводами исключительно онлайн, составляет почти 70%, а средняя сумма перевода, который клиенты отправляют через Приват24, за последний год выросла с 240 до 316 долларов США.

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При этом, количество отправленных иностранных онлайн переводов за 9 месяцев 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, растет большими темпами, чем количество полученных в Украине.

По данным ПриватБанка, ощутимый рост объемов отправки онлайн переводов, по сравнению с наличными, связано как с карантинными ограничениями при коронавирусе, так и внедрением ПриватБанком обновленной платформы отправки международных переводов в мобильном банке Privat24 для Android и iOs.

В частности, в новой платформе уменьшили количество кликов для отправки переводов, добавили подсказки и возможность отправки переводов по шаблону.

Кроме этого, теперь комиссию за перевод можно увидеть на этапе выбора системы, а оплатить ее — с любой карты ПриватБанка.

Напомним, с начала 2020 года объем зарубежных переводов, полученных и отправленных украинцами через систему PrivatMoney, по сравнению с 2019 годом, вырос в два раза — до $135 млн.

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