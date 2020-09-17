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Банки 30 минут назад

PrivatMoney удвоила трафик зарубежных переводов в 2020 году

Количество полученных мгновенных переводов PrivatMoney с начала 2020 года увеличилось на 106% до 200 тысяч

Фото: ПриватБанк Фото: ПриватБанк
Фото: ПриватБанк

С начала 2020 года объем зарубежных переводов, полученных и отправленных украинцами через систему PrivatMoney, по сравнению с 2019 годом, вырос в два раза — до $135 млн.

Об этом сообщает пресс-служба государственного ПриватБанка, который является платежной организацией системы.

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Указано, что количество полученных мгновенных переводов PrivatMoney с начала 2020 года увеличилось на 106% до 200 тысяч.

При этом, по данным банка, 85% переводов PrivatMoney украинцы получают через интернет и терминалы самообслуживания, и только 15% денег были получены или отправлены через кассы отделений банка.

Как заявили в госбанке, стратегия развития PrivatMoney направлена ​​на проевропейское направление и другие ТОП-страны, которые являются основными источниками денежных переводов в Украину.

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На сегодняшний день переводы PrivatMoney доступны более чем в 20 странах мира, таких как Израиль, Польша, Чехия, Испания, Италия и других.

Что касается Украины, то получить или отправить мгновенный перевод PrivatMoney здесь можно в любом отделении ПриватБанка и банков-агентов, а также в более чем 20 тысячах точек самообслуживания (терминалы и банкоматы) и через Приват24. Получение переводов PrivatMoney бесплатное.

Как сообщалось, в апреле 2019 года ПриватБанк и финансовый оператор STB Union заключили соглашение, которое позволит получать в Украине переводы из Израиля на эксклюзивных условиях через систему PrivatMoney.

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