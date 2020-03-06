Прокурор Закарпатья Владимир Гаврилюк работает синхронно с рейдерами компании Avellana Gold, инвестирующей в украинскую промышленность с 2016 года. Об этом заявил инвестор и гендиректор компании Брайан Сэвэдж. Он назвал рейдерами директора компании Gofer mining Александра Маштепу, его сообщников Дмитрия Зайцева и Дмитрия Карпа.

Владелец новой обогатительной фабрики в Закарпатье американец Брайан Сэвэдж выступил в качестве спикера крупнейшего в мире инвестфорума по добыче полезных ископаемых PDAC, прошедшем в канадском Торонто. Возглавляемая Сэвэджем компания Avellana Gold представила сектор полезных ископаемых от Украины.

Тема выступления: "Бизнес по добыче ископаемых в Украине: персональный опыт и перспективы". В рамках этого выступления была рассказана история Avellana Gold. Как только инвестор построил фабрику, она пережила попытки захвата криминальными авторитетами, блокирование работы прокуратурой и теперь уже бывшим губернатором, постоянную дискредитацию в СМИ и много судов. Недавняя медиаатака была связана с заседанием в Верховном Суде, который недавно окончательно подтвердил фиктивность Gofer mining и Cengard Financial, прикрывавшие рейдерство инвестиционными намерениями. Несмотря на такое давление, акционер Avellana Gold отказался от встреч с всякого рода переговорщиками и нашел справедливость в суде. Но попутно сообщил фамилии всех причастных к рейдерству на форуме ископаемых PDAC.

Avellana Gold — международная инвестиционная компания, имеющая опыт разработки месторождений полезных ископаемых в Восточной Европе и многих странах мира, инвестирует в Мужиевское месторождение полиметаллических руд с 2016 года. В ноябре 2019 начала работу построенная обогатительная фабрика Avellana Gold, что добывать золото, цинк и свинец. Общий объем инвестиций в проект — 140 000 000 долларов США.