Верховный суд подтвердил фиктивность Gofer mining и Cengard Financial

Верховный суд окончательно и без права обжалования признал финансовую несостоятельность Gofer mining и Cengard Financial — компаний, которые атаковали американского инвестора Мужиевского полиметаллического месторождения — Avellana Gold, построившего на Закарпатье новое предприятие.

В январе 2020 года Западный апелляционный Хозяйственный суд признал незаконными и отменил решение о санации (восстановлении) обанкротившегося добывающего предприятия "Закарпатполиметаллы". Инициатором санации выступала компания Gofer Mining PLC, которая публично называла себя инвестором. Суд засвидетельствовал несостоятельность Gofer Mining PLC к восстановлению предприятия "Закарпатполиметаллы" и добычи ценных металлов на Мужиевском месторождении. "Предложение инвестора сводилось к намерениям в будущем без подтверждения любыми доказательствами наличия достаточных активов (средств) для реализации будущего плана санации", — отметил суд и указал на "незаконность условий перехода корпоративных прав и права собственности на активы, согласно названным доказательствам уничтожены, а о достаточности остатков таких активов должника для осуществления дальнейшей хозяйственной деятельности и соответственно реализации процедуры санации, анализ не проводился".

Компания Gofer Mining PLC, которая называла себя кредитором ООО "Закарпатполиметаллы", была зарегистрирована 12 апреля 2019 года. Ее деятельность, по данным Avellana Gold была связана с атаками на американскую компанию и ее подразделение — Карпатскую рудную компанию. Директором Gofer Mining PLC является Александр Маштепа, которого журналисты ранее назвали рейдером столичного универмага "Украина". Интересно, что по данным британского открытого реестра, Gofer Mining PLC, где Маштепа является директором, оказался связанным с компанией Cengart Financial Inc, которая путем создания фиктивных долгов доказала ООО "Закарпатполиметаллы" к банкротству.

После ряда разбирательств в различных инстанциях Верховный суд Украины постановил "кассационные жалобы Cengard Financial inc и компании Gofer mining plc оставить без удовлетворения". Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит.