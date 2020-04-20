Бизнес 30 минут назад

Prozorro начинает работать по новым правилам. Что изменится?

В Украине вступили в силу изменения в закон о публичных закупках

Prozorro начинает работать по новым правилам. Что изменится? Prozorro начинает работать по новым правилам. Что изменится?
Фото: 24 канал

В Украине начала действовать новая редакция Закона "О публичных закупках", которая предусматривает масштабное обновление платформы публичных закупок Prozorro.

"Это огромный спектр изменений, действительно крупное обновление Prozorro. Изменение тендерного законодательства сделает закупки государственных структур более эффективными, справедливыми и открытыми для бизнеса", — заявил генеральный директор ГП "Прозорро" Василий Задворный.

Кратко и по делу в Telegram

В Prozorro перечислили все изменения, которые внедряются со вступлением в действие соответствующего закона:

– теперь все закупки от 50 тысяч грн и до пороговой суммы будут происходить в системе Prozorro и с элементом аукциона. Обязательные упрощенные закупки откроют для участников дополнительный рынок на 250 тысяч закупок на год;

– возросла ответственность за грубые нарушения тендерного законодательства. И в отдельных случаях она будет распространяться даже не на закупщиков, а на руководителей учреждений;

– появились новые инструменты для более эффективных закупок. Теперь бизнес имеет 24 часа, чтобы исправить несущественные ошибки в тендерном предложении. У заказчиков есть возможность отклонять предложения с аномально низкой цене, если ее не обоснуют. Работает Prozorro Market — онлайн-магазин, где в несколько кликов можно приобрести небольшие партии наиболее ходовых для госзаказчиков товаров;

– усовершенствован механизм обжалования для более эффективной защиты своих прав в закупках. Теперь представителям бизнеса возвращается плата за довольную жалобу. А для заказчиков работают дополнительные предохранители от тендерного троллинга и искусственного блокирования процедур;

– начался необратимый процесс профессионализации публичных закупок — благодаря постепенному переходу с тендерных комитетов к уполномоченным лицам.

Читайте также:
Prozorro нанимает "белых" хакеров для поиска уязвимостей

"Уже сейчас, стараниями наших разработчиков, Департамент сферы публичных закупок Минэкономики и специалистов электронных площадок, Prozorro обновила свой функционал и работает по новым правилам. В то же время будем очень благодарны за обратную связь о работе системы. И конечно же, в дальнейшем будем объяснять все изменения заказчикам и поставщикам, чтобы всем удалось быстрее адаптироваться к новым правилам", — говорится в сообщении.

На очереди — утверждение постановления, которое установит новый порядок обжалования и тарифы за подачу жалобы в АМКУ (Антимонопольный комитет — Delo.ua).

"Ожидаем, что ее примут на следующей неделе. Еще одно важное постановление касается электронных каталогов — временно, пока ее не утвердили, использовать Prozorro Market можно только для закупок до 50 тысяч грн", — добавили в Prozorro.

Ранее сообщалось, что новая редакция закона о публичных закупках решает одну из ключевых проблем в системе Prozorro — отсутствие конкуренции в так называемых "допороговых" закупках (стоимость которых меньше 200 000 грн).

 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Зеленский подписал Закон об изменениях в госбюджет
Зеленский подписал Закон об изменениях в госбюджет
В Украине вступили в силу увеличенные в 18 раз штрафы за поджог травы
В Украине вступили в силу увеличенные в 18 раз штрафы за поджог травы
Ринок публічних закупівель зросте на десятки мільярдів грн - Prozorro
Ринок публічних закупівель зросте на десятки мільярдів грн - Prozorro
Загрузка...
Новое видео
Range Rover Evoque — женский автомобиль: правда или миф?

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация

  2. Цены на американскую нефть рухнули до 20-летнего "дна"

  3. Из КНР — во Францию: украинский самолет "Мрія" доставил медицинский груз в Париж (ВИДЕО)

  4. Кровавая бойня в Канаде: в прибрежном городе мужчина расстрелял 16 человек (ФОТО, ВИДЕО)

  5. Bentley возобновляет выпуск культового болида 1929 года (ФОТО)

Загрузка...