Prozorro начинает работать по новым правилам. Что изменится?

В Украине начала действовать новая редакция Закона "О публичных закупках", которая предусматривает масштабное обновление платформы публичных закупок Prozorro.

"Это огромный спектр изменений, действительно крупное обновление Prozorro. Изменение тендерного законодательства сделает закупки государственных структур более эффективными, справедливыми и открытыми для бизнеса", — заявил генеральный директор ГП "Прозорро" Василий Задворный.

В Prozorro перечислили все изменения, которые внедряются со вступлением в действие соответствующего закона:

– теперь все закупки от 50 тысяч грн и до пороговой суммы будут происходить в системе Prozorro и с элементом аукциона. Обязательные упрощенные закупки откроют для участников дополнительный рынок на 250 тысяч закупок на год;

– возросла ответственность за грубые нарушения тендерного законодательства. И в отдельных случаях она будет распространяться даже не на закупщиков, а на руководителей учреждений;

– появились новые инструменты для более эффективных закупок. Теперь бизнес имеет 24 часа, чтобы исправить несущественные ошибки в тендерном предложении. У заказчиков есть возможность отклонять предложения с аномально низкой цене, если ее не обоснуют. Работает Prozorro Market — онлайн-магазин, где в несколько кликов можно приобрести небольшие партии наиболее ходовых для госзаказчиков товаров;

– усовершенствован механизм обжалования для более эффективной защиты своих прав в закупках. Теперь представителям бизнеса возвращается плата за довольную жалобу. А для заказчиков работают дополнительные предохранители от тендерного троллинга и искусственного блокирования процедур;

– начался необратимый процесс профессионализации публичных закупок — благодаря постепенному переходу с тендерных комитетов к уполномоченным лицам.

"Уже сейчас, стараниями наших разработчиков, Департамент сферы публичных закупок Минэкономики и специалистов электронных площадок, Prozorro обновила свой функционал и работает по новым правилам. В то же время будем очень благодарны за обратную связь о работе системы. И конечно же, в дальнейшем будем объяснять все изменения заказчикам и поставщикам, чтобы всем удалось быстрее адаптироваться к новым правилам", — говорится в сообщении.

На очереди — утверждение постановления, которое установит новый порядок обжалования и тарифы за подачу жалобы в АМКУ (Антимонопольный комитет — Delo.ua).

"Ожидаем, что ее примут на следующей неделе. Еще одно важное постановление касается электронных каталогов — временно, пока ее не утвердили, использовать Prozorro Market можно только для закупок до 50 тысяч грн", — добавили в Prozorro.

Ранее сообщалось, что новая редакция закона о публичных закупках решает одну из ключевых проблем в системе Prozorro — отсутствие конкуренции в так называемых "допороговых" закупках (стоимость которых меньше 200 000 грн).