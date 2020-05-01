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"Prozorro.Продажи" поднимает ставки: минимальный платеж повысят до 50 тысяч грн

Согласно опросу, проведенному госкомпанией, большинство участников торгов поддерживают повышение минимального платежа

"Prozorro.Продажи" поднимает ставки: минимальный платеж повысят до 50 тысяч грн "Prozorro.Продажи" поднимает ставки: минимальный платеж повысят до 50 тысяч грн
Фото: Корреспондент

ГП "Прозорро.Продажи" постепенно повысит минимальный платеж для электронных площадок с 20,4 тысяч грн в месяц до 30 тысяч грн с 1 июня 2020 года и до 50 тысяч грн с 1 августа, чтобы отсечь недобросовестные площадки, сообщает "Интерфакс-Украина".

Как заявил директор "Prozorro.Продажи" Алексей Соболев, минимальный месячный платеж — это не дополнительная оплата, а наименьший уровень ежемесячной комиссии.

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"Комиссия же будет оставаться неизменной — 30% от дохода площадки. Таким образом, еслиплощадка имеет регулярный доход, то никаких допонительных расходов она не понесет", — пояснил Соболев.

Он сообщил, что в феврале предприятие провело опрос среди представителей площадок относительно повышения этой суммы.

По результатам опроса, 64% поддерживают повышение размера минимального платежа до 100 тыс. грн в месяц, 5% рынка поддерживают повышение до 50 тысяч грн, 11% проголосовали за 20 тысяч грн, 10% полагают, что вносить минимальный платеж для развития системы совсем не нужно, еще столько же не принимали участие в опросе.

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Соболев добавил, нынешнее решение является компромиссным.

В то же время "Ассоциация биржевые и электронные площадки" заявила, что такие изменения могут сократить количество электронных площадок, особенно в регионах.

"Всегда сисеема "Prozorro.Продажи" ассоциировалась в публичной среде как наиболее эффективная электронная система, которая неуклонно придерживается принципов прозрачности, публичности и справедливости благодаря подключению к ней большого количества независимых площадок… По состоянию на 28 апреля — 42 оператора электронных площадок работают в ЦБД2 системы "Prozorro.Продажи". Именно площадки обеспечивают поиск участников аукционов, конкуренцию на торгах, а значит и увеличение поступлений в бюджеты", — говорится в пресс-релизе ассоциации.

При этом, ""Prozorro.Продажи" считает необоснованными обвинения в нарушениях прав и интересов электронных площадок со стороны ассоциации.

"Изменение условий работы операторов электронных площадок, в частности — изменение уровня минимальной платы за пользование системой, является инициативой части операторов", — подчеркнул Соболев, отметив, что это позволит отсечь недобросовестные площадки.

Напомним, в феврале 2019 года компания "Трансперенси Интернешнл Украина" передала торговую площадку "Prozorro.Продажи" на баланс государству.

 

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