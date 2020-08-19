Энергетика 8 минут назад

RAB-тариф в методике НКРЭКУ занизит цену государственных облэнерго — "Хмельницкоблэнерго"

Вариант, предложенный регулятором, будет отпугивать инвесторов

Фото: пресс-служба "Хмельницкоблэнерго" Фото: пресс-служба "Хмельницкоблэнерго"
Фото: пресс-служба "Хмельницкоблэнерго"

Регулятор на общественных слушаниях, посвященных внедрению RAB-регулирования для операторов системы распределения, предложил методологию тарифа занизит стоимость приватизации государственных облэнерго в 3 раза. Об этом рассказал финансовый директор "Хмельницкоблэнерго" Вадим Данилкив.

Член дирекции государственного оператора системы распределения электроэнергии "Хмельницкоблэнерго" Вадим Данилкив заявил, что НКРЭКУ предлагает нерыночные ставки возврата инвестиций, поэтому государственный "Хмельницкоблэнерго" значительно потеряет в цене при приватизации.

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"Низкая ставка возврата инвестиций на старую базу активов значительным образом повлияет на стоимость нашей компании при приватизации. Сейчас регуляторная база активов "Хмельницкоблэнерго" будет оценена чуть больше 8 млрд грн. Когда мы говорим о доходности в 3-4%, это будет занижать ровно в 3 раза стоимость компании, которую государство планирует выставить на приватизацию ", — отметил Данилкив.

Данилкив отмечает, что с такой ставкой Украина не сможет быть конкурентной на инвестиционном рынке: "Мы живем в рыночном мире, где любой инвестор оценивает инвестиции не только в Украине, а сравнивает с другими рынками. Например, в 2018 году японская компания Mitsubishi, приезжали к "Хмельницкоблэнерго" и рассматривали нас, как объект приватизации "- рассказал Данилко. По его словам, японский инвестор рассматривал энергетические активы в Украине и Бразилии и сделал выбор в пользу Бразилии, где в отличие от украинской системы "COST +", ставка на возврат инвестиций составила 11% в долларах США.

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Кроме, того Данилкив убежден, что облэнерго не сможет привлекать средства для обновления активов при норме доходности в 3%, так как банки не согласятся предоставлять кредиты при такой доходности. Позиция Хмельницкого оператора системы распределения — начисление менее 8% доходности на старую базу активов при внедрении стимулирующего тарифа.

Напомним, ранее нардеп Людмила Буймистер заявила, что НКРЭКУ срывает программу "Большой приватизации".

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