Раскрылись интимные отношения с сотрудниками: бывший гендиректор McDonald's вернул компании $105 млн

Бывший генеральный директор американской корпорации McDonald's Стив Истербрук, которого уволили в 2019 году, вернул компании 105 миллионов долларов наличными и акциями. Это событие стало одним из крупнейших возвратов денег в истории корпоративной Америки.

Как сообщает издание The New York Time, Истербрук судился с McDonald's после того, как первый солгал полиции во время увольнения. Споры длились год, а 16 декабря стороны достигли компромисса, и McDonald's согласилась отказаться от иска против Истербрука.

В обращении к сотрудникам председатель McDonald's Энрике Эрнандес, сказал, что компания хочет привлечь Истербрука к "ответственности за его ложь и неправомерные действия, в том числе за то, как он использовал свое положение в качестве генерального директора".

Известно, что в 2019 году Истербрук договорился с сотрудниками компании о чем-то, что нарушило политику McDonald's. В конечном итоге его уволили. Тогда компания решила избежать судебных разбирательств.

Однако в контракте между Истербруком и McDonald's было указано, что компания может потребовать выходные пособия, если позже будет установлено, что сотрудника уволили по уважительной причине.

Этот пункт стал актуальным в 2020 году, когда сотрудник McDonald's сказал, что Истербрук имел интимные отношения с другим подчиненным, когда он был главным исполнительным директором. Новое обвинение спровоцировало новое расследование и побудило компанию подать в суд, обвинив Истербрука во лжи, сокрытии улик и мошенничестве.

В ходе расследования второго обвинения McDonald's заявила, что обнаружила "десятки обнаженных, частично обнаженных или откровенно интимных фотографий и видео различных женщин".

Компания также сообщила, что Истербрук передал акции на сотни тысяч долларов одной из женщин, с которой у него были интимные отношения. Сначала Истербрук решил оспорить иск, и его адвокаты подали ходатайство об отклонении, назвав его "необоснованным и вводящим в заблуждение".

Но, согласившись вернуть компании огромную сумму денег и акций, Истербрук фактически признал свою вину.

"Истербрук вернет вознаграждение в виде акционерного капитала и денег с текущей стоимостью более 105 миллионов долларов, которые он потерял бы, если бы говорил правду во время увольнения и, как следствие, был уволен по уважительной причине", — сказано в сообщении компании.

Напомним, Стива Истербрука назначили исполнительным директором Mcdonald's в 2015 году. Во время его правления корпорация приобрела компании, которые изучают искусственный интеллект для того, чтобы улучшить продажи, начала сотрудничать с сервисами доставки еды и вообще вводила технологические новшества.