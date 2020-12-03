Реформе речных перевозок быть: Рада приняла закон "О внутреннем водном транспорте"

Верховная Рада приняла закон "О внутреннем водном транспорте", регулирующий речные перевозки в Украине.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Facebook.
"Теперь мы сможем возродить наиболее дешевый и экологичный способ доставки грузов — речные перевозки и создать эффективную речную логистику", — написал он в соцсети.
При этом глава Мининфраструктуры заверил, что в Кабмине учли предложения бизнеса и совместно доработали этот законопроект во время его подготовки ко второму чтению.
"Благодарен всем, кто был неравнодушен и присоединился к этому процессу, а также народным депутатам за принятое решение", — отметил Криклий.
Он также перечислил, что позволит новый закон:
- увеличить грузопоток до 30 млн тонн в год и экономическим эффектом для государства в 13-16 млрд грн ежегодно;
- улучшить конкуренцию на рынке, увеличить инвестиции благодаря равным условиям и прозрачным правилам, создать новые рабочие места для людей;
- переход части груза с автодорог на реку поможет значительно разгрузить дороги и уменьшить затраты на их ремонт. Например, 1 млн тонн грузов, перевозимых по реке и перенаправленных с наземного транспорта, уменьшает расходы на ремонт дорог на 1 млрд грн в течение 4 лет;
- использовать мощности Днепра не на 10%, как сейчас, а на полную, как это было еще во времена Киевской Руси, когда существовал знаменитый путь "из варяг в греки";
- создать Госфонд развития внутренних водных путей для обеспечения надлежащего технического состояния судоходных шлюзов на Днепре, более 75% из которых сейчас изношены;
- обеспечить развитие пассажирских речных перевозок, в том числе международных;
- стимулировать судостроение и восстановить украинские предприятия;
- либерализовать рынок, допустив суда под иностранным флагом, и стимулировать международную торговлю;
- провести дерегуляцию отрасли путем введения бесплатного прохождения шлюзов и частичного освобождения судов внутреннего плавания от сборов в морских портах;
- упростить административные процедуры при регистрации судов и выдачи квалификационных документов;
- имплементировать европейские нормы и привести украинское законодательство в соответствие с европейским.
Ранее Государственная служба морского и речного транспорта Украины (Морская администрация) продлила навигацию по реке Днепр на шести шлюзах до 31 декабря 2020 года.