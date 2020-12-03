Реформе речных перевозок быть: Рада приняла закон "О внутреннем водном транспорте"

Верховная Рада приняла закон "О внутреннем водном транспорте", регулирующий речные перевозки в Украине.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Facebook.

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"Теперь мы сможем возродить наиболее дешевый и экологичный способ доставки грузов — речные перевозки и создать эффективную речную логистику", — написал он в соцсети.

При этом глава Мининфраструктуры заверил, что в Кабмине учли предложения бизнеса и совместно доработали этот законопроект во время его подготовки ко второму чтению.

"Благодарен всем, кто был неравнодушен и присоединился к этому процессу, а также народным депутатам за принятое решение", — отметил Криклий.

Он также перечислил, что позволит новый закон:

- увеличить грузопоток до 30 млн тонн в год и экономическим эффектом для государства в 13-16 млрд грн ежегодно;

- улучшить конкуренцию на рынке, увеличить инвестиции благодаря равным условиям и прозрачным правилам, создать новые рабочие места для людей;

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- переход части груза с автодорог на реку поможет значительно разгрузить дороги и уменьшить затраты на их ремонт. Например, 1 млн тонн грузов, перевозимых по реке и перенаправленных с наземного транспорта, уменьшает расходы на ремонт дорог на 1 млрд грн в течение 4 лет;

- использовать мощности Днепра не на 10%, как сейчас, а на полную, как это было еще во времена Киевской Руси, когда существовал знаменитый путь "из варяг в греки";

- создать Госфонд развития внутренних водных путей для обеспечения надлежащего технического состояния судоходных шлюзов на Днепре, более 75% из которых сейчас изношены;

- обеспечить развитие пассажирских речных перевозок, в том числе международных;

- стимулировать судостроение и восстановить украинские предприятия;

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- либерализовать рынок, допустив суда под иностранным флагом, и стимулировать международную торговлю;

- провести дерегуляцию отрасли путем введения бесплатного прохождения шлюзов и частичного освобождения судов внутреннего плавания от сборов в морских портах;

- упростить административные процедуры при регистрации судов и выдачи квалификационных документов;

- имплементировать европейские нормы и привести украинское законодательство в соответствие с европейским.

Ранее Государственная служба морского и речного транспорта Украины (Морская администрация) продлила навигацию по реке Днепр на шести шлюзах до 31 декабря 2020 года.