Региональная Газовая Компания сертифицировала специалистов для водородных испытаний

Региональная Газовая Компания сделала следующий шаг к испытаниям влияния водорода и газоводородных смесей на полигонах. В рамках EU Hydrogen Strategy, к которой приобщилась РГК, началась аттестация специалистов газораспределительных компаний по работе с новым энергоресурсом — водородом. Они будут проводить испытания водорода в газовых сетях на специально построенных полигонах в пяти регионах Украины. Об этом сообщают в пресс-службе компании.

Там отмечают, что первые 17 специалистов в Ивано-Франковской, Волынской и Житомирской областях прошли аттестацию по работе с водородом. Они изучали вопросы хранения и транспортировки водорода, а также требования к эксплуатации водорода в баллонах.

"Такое обучение по работе с водородом в ближайшее время пройдут все работники газораспределительных компаний, которые будут работать на экспериментальных полигонах в Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской и Харьковской областях. Аттестованные специалисты РГК уже составляют программы занятий", — говорят в РГК.

При этом уже в конце июля 2020 года специалисты РГК, совместно с учеными Национальной академии наук Украины и Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа, начнут тестировать влияние водорода на все элементы газовой инфраструктуры на одном из полигонов. Для этого будут использоваться смеси природного газа с водородом в концентрациях от 2% до 100%.

Читайте также: В Украине построили первый полностью автоматизированный РГК Метрологический центр

В компании добавляют, что тестовые площадки РГК в пяти областях полностью соответствуют существующим сетям, вплоть до имитации условной негерметичности, структуры, возраста материалов и симуляции разных видов затрат при разных диаметрах.

"Региональная газовая компания присоединилась к EU Hydrogen Strategy, которая предусматривает широкое использование водорода и замену им других видов энергии до 2050 года. Главной целью нашего проекта является выяснение, возможно ли по украинским газораспределительным сетям транспортировать водород. А также, какие смеси водорода с метаном для этого подходят больше всего, — говорит директор стратегического развития компании РГК Станислав Казда. — И эту перспективу важно учитывать при реконструкции украинской газотранспортной системы".

Фото: РГК

Проект позволит использовать газотранспортную инфраструктуру для транспортировки чистых видов энергии. К ним относится "зеленый" водород, который производят с помощью электроэнергии из возобновляемых источников энергии. В Европе эта технология известна как Power-to-Gas. В странах Евросоюза стартовало уже больше десятка проектов Power-to-Gas: Великобритании, Франции, Дании, Германии и Нидерландах.

Напомним, Региональная Газовая Компания — сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленые на повышение качества клиентского обслуживания, модернизации отрасли и внедрения европейских стандартов работы операторов ГРМ. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, на обслуживании которых находится более 250 тысяч км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.